El mantero senegalés fallecido al tirarse al Guadalquivir huyendo de la Policía tenía orden de expulsión

La Jefatura de la Policía Local de Sevilla se convirtió este domingo en un hervidero tras el intento de asalto de varios manteros por la muerte de uno de ellos al tirarse al río Guadalquivir cuando huía de los agentes. Fuentes policiales aseguran a OKDIARIO Andalucía que el fallecido es un varón senegalés de 43 años que ya había sido detenido en varias ocasiones por la Policía Local de Sevilla y que tenía una orden de expulsión de España vigente.

Tras lanzarse al río este hombre en torno a las 22:00 de la noche de este pasado domingo, dos agentes de la Policía Local se tiraron al Guadalquivir para intentar salvar su vida, ya que no sabía nada. Sin embargo, no pudieron localizarle a tiempo y no pudieron hacer nada por el fallecido. Tras estos hechos, un grupo de manteros intentaron asaltar la Jefatura de la Policía Local de Sevilla, por lo que se produjo un gran despliegue policial.

Persecución

Según el Ayuntamiento, agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia en la zona de influencia del dispositivo especial de Navidad localizaron en las inmediaciones del Muelle de Nueva York a esta persona, que comenzó a correr ante la presencia policial.

Los agentes, según el Consistorio, procuraron calmar a este varón, al encontrarse en «gran estado de nerviosismo» y a escasos metros del río. Su estado de nerviosismo aumentó con intenciones de lanzarse al vacío, lo que trataron de disuadir los agentes, según asegura el Consistorio.

No obstante, estos intentos fueron infructuosos, según la tesis institucional, y este varón se lanzó al agua, «con movimientos evidentes de incapacidad para mantenerse a flote». Dos agentes de la Policía Local se arrojaron al río para tratar de rescatarle, extremo infructuoso porque su cuerpo fue finalmente rescatado ya sin vida por buzos de la Unidad de Rescate Acuático del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.

Ataque a Jefatura

Según explica el Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias, quedando a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial; toda vez que a continuación, según las citadas fuentes próximas al asunto, un grupo de familiares o amigos del fallecido se habría personado ante la sede de la Jefatura de la Policía Local, el edificio de La Ranilla, desplegando toda una serie de actuaciones violentas hasta el punto de romper cristaleras y llegar incluso al primer control de acceso del recinto, siendo finalmente frenados por los efectivos movilizados ante la situación.

Las citadas fuentes informan de un detenido a cuenta del altercado, exponiendo que directamente esta noche está siendo celebrada una reunión entre representantes del colectivo de vendedores ambulantes callejeros y responsables de la Policía Local.

Al citado detenido se le atribuyen presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos, además de que la situación habría necesitado la movilización de diversos efectivos en el entorno aledaño, ante el supuesto incendio intencionado de contenedores de basura y vehículos.