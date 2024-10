Las Tres Mil Viviendas, zona de guerra en Sevilla: la Policía Local pide apoyo de los antidisturbios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, señalaba este martes que los trabajadores del servicio de limpieza municipal (Lipasam) dejarán de trabajar en las zonas más conflictivas de las Tres Mil Viviendas si no es con el apoyo de la Policía Nacional. Una petición, que desde el sindicato policial Jupol han criticado al entender que esa es una función de la Policía Local de Sevilla. Sin embargo, OKDIARIO Andalucía ha hablado con el sindicato principal de la Policía Local de Sevilla (CSIF), que ha desmentido la confusión: no se niegan a entrar a las zonas más conflictivas de las Tres Mil Viviendas, únicamente piden el apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), es decir, del cuerpo de antidisturbios de la Policía Nacional.

Desde Jupol, sin embargo, lanzaron ayer a través de sus redes sociales el siguiente comunicado: «La Policía Local de Sevilla, que sí tiene reconocimiento como profesión de riesgo mientras Policía Nacional no, se niega a cumplir sus funciones. Pedimos responsabilidad, que no se politice con la seguridad de todos y que cada administración cumpla con sus competencias». Algo que no ha sentado nada bien al sindicato principal de la Policía Local de Sevilla.

Santi Raposo, portavoz de CSIF en la Policía Local de Sevilla, ha explicado la situación a OKDIARIO Andalucía: «Nosotros no nos hemos negado a entrar a las Tres Mil Viviendas, la noticia se ha tergiversado. Ha habido un sindicato que ha pedido que se retiraran los servicios, pero nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros lo que hemos pedido es que, ante la carencia de medios que tiene la Policía Local, y el armamento de guerra que se está utilizando en las Tres Mil Viviendas, necesitamos tener el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía. Pero no del patrullero normal, porque ese patrullero normal de la Policía Nacional está en las mismas circunstancias que nosotros, lo que pedimos es que haya unidades como UIP, que sí que tienen escudos balísticos y que tienen otro tipo de formación».

«Eso es lo que pedimos, que cuando tengamos que estar en las Tres Mil Viviendas prestando servicio, bien sea de acompañamiento a los servicios municipales o bien sea de acompañamiento a los servicios sanitarios, queremos tener la certeza de que ahí, en la zona, haya desplegado un dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía que, en caso de necesidad, no tarde en llegar. Hemos visto el comunicado de Jupol en redes sociales, que no nos gusta, pero en lo que no vamos a entrar en ese juego», señala Raposo a OKDIARIO Andalucía.