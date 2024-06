Magdalena Álvarez avanza que el TC también exculpará a Chaves y Griñán y niega el fraude de 680 millones

La ex ministra socialista de Fomento y ex consejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez se ha mostrado este viernes «segura» de que el Tribunal Constitucional (TC) se comportará con los recursos de amparo presentados por los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE igual que con ella.

Este pasado miércoles, la mayoría izquierdista de los magistrados del TC estimó parcialmente el recurso interpuesto por Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso ERE, anulando la pena y ordenando a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que rebaje su castigo.

Además, la que fuera ministra de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado que se malversaran 680 millones de euros con el sistema ilegal de subvenciones para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. «Es falso», ha sostenido en declaraciones a Espejo Público.

Magdalena Álvarez, recordemos, fue condenada por participar en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de Presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, así como por la realización de diversas modificaciones presupuestarias. La década ignominiosa de los ERE de Andalucía abarca del año 2000 al 2011.

La ex consejera ha reiterado que se encuentra «muy bien» y «contenta» tras dicho fallo del TC porque «ha quedado demostrado» que ella no estuvo «trabajando en una trama para defraudar a los españoles o a los andaluces», de forma que está «totalmente tranquila porque no hay absolutamente nada de irregular ni ilegal ni nada» en su comportamiento como responsable de Hacienda en el Gobierno andaluz.

A la pregunta de si cree que la rebaja de condena que conllevará la decisión del TC «despeja el camino para que otros condenados» en el caso ERE como los ex presidentes Chaves y Griñán vean también «recortadas sus penas», Magdalena Álvarez ha respondido que está «absolutamente segura» de que así será, y sucederá igual con «otros muchos compañeros que están en la misma situación», que obtendrán «la misma respuesta» del Constitucional. El TC fallará sobre los recursos de Chaves y Griñán el próximo 16 de julio.

Además de defender que fue condenada «injustamente», la socialista ha negado que se malversaran más de 680 millones con los ERE. «Era una cifra presupuestada por el Parlamento de Andalucía para ayudas sociolaborales, lo que se conoce como los ERE, pero en ningún momento se ha probado ni se ha dicho ni se ha investigado cuánto es» el dinero malversado, ha sostenido.

«La mayor prueba de que no es verdad» es que el Gobierno andaluz del PP-A «sigue pagando esas ayudas», ha apuntado la ex ministra, que ha insistido en que ya «ha quedado claro» que los condenados en la pieza política de los ERE no fueron «beneficiarios» del dinero malversado y «está probado» que no recibieron «ningún dinero de ningún tipo». De momento, las sentencias sólo reconocen 60 de los 692 millones que reclama la Junta de Juanma Moreno, aunque el montante recuperado es aún menor.

La Fiscalía «podrá decir misa»

Respecto al montante total del fraude, Magdalena Álvarez ha señalado que «la Fiscalía Anticorrupción, que es la acusación» en este caso, «podrá decir misa», pero «aquí los que deciden son los jueces, y hasta que los jueces no digan cuánto es, pues francamente no se puede decir» cuánto dinero se malversó. «La Fiscalía también dijo que las leyes de Presupuestos eran prevaricadoras, y el Constitucional le ha dicho que no. Los fiscales dicen lo que creen que deben de decir en su momento, pero eso no es un dogma de fe», y esa cifra de 680 millones «es falsa», ha subrayado.

La ex consejera de la Junta ha a revelado además que habla «mucho» con el expresidente de la Junta Manuel Chaves, también después de conocerse la citada decisión del TC: «Se ha cometido una gran injusticia. Algún día alguien tendrá que reparar el daño que se le ha hecho a él y a todos nosotros».

También ha explicado que ha hablado con el ex presidente José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación: «Todos están esperanzados en que se reconozcan sus recursos de amparo igual que se ha reconocido el mío, y yo así lo espero».

Mitin de Sánchez en Benalmádena

Por otro lado, preguntada sobre su presencia en un mitin de Pedro Sánchez en Benalmádena (Málaga) en la reciente campaña electoral de los comicios europeos del 9 de junio, en el que el presidente del Gobierno defendió su honestidad, ha afirmado que ella «no pensaba ir» a la cita y que acudió «casualmente». «Yo vivo en Benalmádena, estaba comiendo con una amiga y me dijo que nos acercáramos», ha detallado.

En aquel mitin, Magdalena Álvarez fue ovacionada por los presentes después de que Pedro Sánchez, que fue acompañado por su mujer, Begoña Gómez, recurriera al victimismo tras su imputación: «No somos ingenuos, no soy yo el primer presidente que ha sufrido. Aquí tenemos a Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años».

Y la ex consejera andaluza ha suscrito sus palabras: «Fui víctima de una cacería política desde hace mucho tiempo, casi desde que llegué a la Junta de Andalucía como consejera». Pero ha negado que Sánchez aludiera a ella porque ya supiera lo que unos días después iba a resolver el TC: «Pedro Sánchez no podía saber que yo iba al mitin porque no lo sabía ni yo, y adivino no es», ha zanjado.

Por último, Magdalena Álvarez ha acusado al PP de dar «una patada al Estado de Derecho» apuntando a un posible «indulto encubierto» de los condenados por el caso ERE, y ha pedido a los populares que «dejen de manipular, de sobar al Estado de Derecho español y de deteriorarlo».