El Constitucional deliberará el 16 de julio sobre los recursos de Griñán y Chaves por el caso ERE

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará el próximo 16 de julio los recursos de los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia que condenó a seis años de cárcel al primero y a nueve de inhabilitación al segundo por el caso ERE.

Tras anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez y ordenar a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que rebaje su castigo, el tribunal de garantías ha configurado su agenda para los dos próximos plenos que quedan antes de agosto, en los que prevé abordar los 10 recursos restantes de esta causa, según ha informado el TC este jueves.

El primero está previsto el próximo 2 de julio, en el que los magistrados deliberarán sobre los recursos de amparo presentados por los cinco condenados que están en la cárcel: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y los ex altos cargos de la Junta Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano. El tribunal ha dado prioridad a sus recursos por encontrarse todos ellos en prisión, condenados por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera y la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo gozan ambos del tercer grado penitenciario.

Turno para Griñán y Chaves

Tras solventar su situación, el TC ha reservado para su siguiente pleno del 16 de julio los recursos de Griñán, condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación, y el de Chaves, su antecesor, sentenciado a nueve años de inhabilitación por el primer delito.

Actualmente Griñán tiene suspendida por un plazo de cinco años la ejecución de su condena a prisión merced a un cáncer de próstata.

Ambos socialistas fueron juzgados en la denominada pieza política de los ERE, que giró en torno a la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y que permitió el reparto arbitrario y sin justificación de 680 millones de euros.

En el pleno del 16 de julio los magistrados del TC también tienen previsto abordar los recursos del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, del ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos Vicente Lozano y del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

Además de estimar parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez, esta misma semana el TC rechazó el que presentó el ex titular de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación, al considerar un «defecto insubsanable» que no argumentara su petición.

Ante una posible amnistía en bloque en el horizonte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este jueves que los ERE «es y va a seguir siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España, y todo lo demás es desinformación».