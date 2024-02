La madre del agente gaditano asesinado: «Menos amnistías para cabrones y más medios para la Guardia Civil»

Francisca María Gómez, Paqui, es la madre de Miguel Ángel González, el agente de la Guardia Civil asesinado por los narcos en el Puerto de Barbate (Cádiz). Pese a que no existe consuelo para una mujer que ha perdido a su hijo, Paqui dice tener fuerzas para dar voz a los agentes de la Guardia Civil, ya que es lo que su hijo hubiera querido. Y es que si algo tiene claro la madre de Miguel Ángel es que a su hijo le han dejado morir desde un Gobierno que sabe perfectamente que los guardias civiles que luchan contra el narcotráfico en el sur de España no disponen ni de medios ni de los efectivos para poder hacerles frente. Los culpables, según Paqui, son Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez, dos «mentirosos».

«Marlaska es tan mentiroso como su jefe. Eso es lo que siento. Que es un mentiroso. Si no hace bien su trabajo, que dimita. Porque cuando un profesional no hace bien su trabajo lo mandan a la calle. Un médico, un enfermero… Cualquier persona que tenga otra profesión y no sea político. Porque yo soy enfermera, y yo si mato a un paciente a mí me echan a la calle, o a un médico que cometa una infracción le echan a la calle. Pues si esta persona no está haciendo bien su papel que se vaya a la calle, a su casa, a ponerse el pijama y la bata, y se quede todo el día en su casa. Y que recapacite por lo que ha hecho», explica Paqui a OKDIARIO Andalucía.

El cierre del OCON-Sur, Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, es, bajo el punto de vista de Paqui, un sinsentido que ha fortalecido a unos narcotraficantes cada vez más poderosos y más violentos. «Funcionaba muy bien», afirma una Paqui que no puede entender el cierre de este cuerpo por decisión de Marlaska. «Él dice que lo quitó porque funcionaba muy bien con ocho guardias civiles. Ocho guardias civiles con una zódiac que era un flotador», lamenta.

«Mandaron a mi hijo a la muerte», dice la madre del guardia civil



Paqui, en este sentido, tiene claro cómo murió su hijo: «Me mandaron a mi hijo a la muerte con un flotador contra una lancha de 15 metros de longitud. Le pasaron por encima. Le pasaron tres veces por los lados hasta que le tiraron al agua. Y cuando estaba en el agua le pasaron por encima. Y me lo mataron. A él y a su compañero. No hay derecho. No hay derecho a que una madre tenga que pasar por esto. Por eso estoy aquí. Porque no quiero que ninguna madre tenga que pasar por esto. Ninguna madre, ni ninguna esposa, ni nadie. Que esto se quede aquí y que la muerte de mi hijo no caiga en saco roto. Que se frene. Que no mueran más guardias civiles por falta de medios».

Ley de Amnistía

Además, Paqui estalla cuando recuerda que en la actualidad se están diseñando leyes a medida para los independentistas catalanes, mientras en el sur de España se está dejando morir a quienes luchan, precisamente, por lo que el independentismo quiere destruir. Por ello, Paqui reclama «que se haga una ley como se está haciendo la Ley de Amnistía. Que se haga una ley para que los policías puedan luchar contra los narcos. Que puedan ametrallarlos. Que le tengan miedo a la Guardia Civil, y no que se pitorreen de ellos. Eso es lo que quiero. Una ley. No la Ley de Amnistía para los cabrones. Porque son unos cabrones que han cometido delitos. Mi hijo no ha cometido ningún delito, solamente ser Guardia Civil, y llevarlo a mucha honra. Pero no pueden ni sacar su arma para defenderse. Eso no es justo. A mi hijo me lo han matado porque no ha podido sacar su arma para defenderse».

«Sánchez se fue a los Goya tan tranquilo y ni una palabra para los guardias civiles muertos»

Cuestionada sobre por qué considera que Marlaska no refuerza a los agentes que luchan contra el narcotráfico, Paqui responde sin dudarlo: «La droga mueve mucho dinero». «No sé por qué el señor Marlaska quitó, con lo bien que funcionaba, lo que había antes (OCON-Sur). Y lo quitó. No sé por qué. Pero él no ha tenido la cara de mirarme a la cara y decirme nada. Yo no sé por qué a ese hombre le acepté que viniera a darme el pésame. Porque me cogió en shock. Si yo llego a darme cuenta, ese hombre no se acerca a mí. No. Ese hombre no merece el puesto que tiene. Porque no lo está haciendo bien, y si no lo está haciendo bien que se vaya a su casa. Igual que el Presidente, que se fue a los Goya tan tranquilo y ni una palabra para los guardias civiles muertos. Ni una sola palabra. Hoy el Rey se ha pronunciado. Menos mal. Pero el Sánchez es un sinvergüenza».

«Facha»

En un momento de la entrevista, Paqui lamenta el hecho de que llevar la bandera de España, para gran parte de la sociedad actual, te convierta en facha. «Mi hijo llevaba su bandera como casi nadie la lleva. (Nos muestra sus pulseras de España y de la Guardia Civil). ¿Eso es ser facha? Pues yo soy la más facha del mundo porque yo, mi bandera, la llevo como la llevaba mi hijo. Yo soy, primero, europea; segundo, española y tercero, andaluza hasta el tuétano. Y cañaílla (de San Fernando). Y así soy y así era mi hijo. Por eso, se vino destinado a Algeciras, porque quería venirse para el sur».