El líder de CCOO Sevilla asegura que le han apuntado «no pocas veces con kalashnikov»

Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, ha salido a través de sus redes sociales a explicar por qué la caseta de su sindicato en la Feria de Abril ovacionó al grito de «¡guapo, guapo!» al presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, más allá de sus explicaciones -por no decir excusas-, ha llamado la atención su chulería para intentar hacerse el valiente ante las críticas de algunos tuiteros. «Me han apuntado no pocas veces con kalashnikov en países como Bosnia, Palestina o El Salvador. Lo digo para que entendáis el nivel de tensión que me provoca un vodevil tuitero…», ha espetado Aristu.

Me han apuntado no pocas veces con kalashnikov en países como Bosnia, Palestina o El Salvador. Lo digo para que entendáis el nivel de tensión que me provoca un vodevil tuitero… — Carlos Aristu Ollero (@aristu_carlos) April 18, 2024

Todo, como decíamos al comienzo, viene a colación del recibimiento que hicieron a Juanma Moreno varias personas en la caseta de CCOO en la Feria de Sevilla, tal y como difundió el propio presidente andaluz en tuiter.

Sevilla brilla con la Feria de Abril. Somos tierra de encuentro, vivimos todos juntos nuestras tradiciones y costumbres, y nuestra forma de ser es especial. Un placer, como siempre, visitar la caseta de @ccooandalucia. ¡Gracias por el cariño!#FeriadeAbril2024 pic.twitter.com/x85wfaUUAy — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 16, 2024

Ante éstos hechos, el líder de CCOO ha señalado lo siguiente: «Pues no me resisto y entro al trapo de cierto vodevil que algunos han generado en redes respecto a la Feria de Abril y la caseta de CCOO Sevilla. Nuestra caseta es de las pocas abiertas al público. Solo se prioriza el acceso a nuestra afiliación cuando el aforo está por completarse. Y los precios, los más baratos para que la gente trabajadora pueda disfrutar de una fiesta como se merece. Este martes fue nuestra recepción institucional, a la que acuden políticos, organizaciones sociales, periodistas, empresarios…No falló nadie, como corresponde al primer sindicato del país. Nos hacemos fotos, charlamos de lo serio y hay guasa, es Sevilla. Cada día hay decenas de recepciones similares en diferentes casetas. En el quinto día de feria uno ha saludado a su alcalde unas dieciséis veces y el diputado provincial acaba por saberse el nombre de tus cuñados, se han cerrado 36 reuniones y 2 divorcios».

«En nuestra caseta se habla y baila con naturalidad. Una asociación de mujeres de un pueblo sevillano, ajena a CCOO, almuerza cada año el mismo día. A naturalidad no les gana nadie. Le dijeron guapo a unos y guapa a otras. Y pidieron sanidad pública y más empleo. Quien llevaba equipo propio de comunicación difundió su “guapo” y quien no, pues no. Es el mercado de las redes, amigos. A mí me confundieron dos veces con el cantante de Izal pero nadie lo grabó. A partir de ahí: las 42.000 personas afiliadas a @ccoosevilla

van a seguir disfrutando para reponer las fuerzas que necesitamos para defender los intereses de una clase, la trabajadora, que también baila. A bailar», ha señalado.