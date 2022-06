Juanma Moreno: «Una repetición electoral sería un fracaso para todas las fuerzas políticas»

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a las elecciones del domingo, Juanma Moreno, recibe a OKIDIARIO en Sevilla apenas unas horas antes del final de la campaña electoral. El popular ha calificado como «un fracaso» una hipotética repetición de las elecciones si, tras el domingo, ninguno de los candidatos logra los apoyos suficientes para ser investido presidente.

PREGUNTA.- Ahora ya el debate político está en el día después, ¿qué va a pasar? Usted empezó un poco fuerte la campaña, dijo que no descartaba una repetición electoral. Creo que poco a poco ha ido matizando sus palabras, ¿ahora está en ese escenario?

RESPUESTA.- No, no es matizarlas. Es simplemente que yo no disuelvo el Parlamento. El Parlamento se disuelve automáticamente en el momento en que haya un debate de investidura. Cuando se convoca son 60 días, si en esos 60 días no hay acuerdo por parte de ninguna fuerza política, ni hay la posibilidad de que se permita la investidura, automáticamente se disuelve el Parlamento. Lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, por lo tanto, no soy yo. Yo considero que una repetición de elecciones sería un fracaso para las fuerzas políticas que no hemos sido capaces de entendernos y, además generaría un desgaste para algunas fuerzas políticas, para los ciudadanos y un gasto económico. No es nada recomendable una repetición electoral. Ahora, esto es como todo, yo me presentaré si soy el preferido de los ciudadanos de Andalucía, que lo tienen que decidir el 19 de junio, yo me presento a la investidura y después las demás fuerzas políticas tendrán que reflexionar sobre qué hacen.

P.- Todas las encuestas apuntan a una mayoría amplia, pero no absoluta. ¿Descartamos la mayoría absoluta?

R.- Una mayoría absoluta yo la veo muy improbable porque estamos en un espacio muy fraccionado. La mayoría absoluta es muy, muy difícil y muy improbable. Sólo se podría traducir si hubiera un amplío trasvase de voto de Vox y, especialmente, del PSOE, hacia el PP.

P.- ¿Usted qué cree que se va a hacer más, un Feijóo, un Ayuso o un Mañueco?

R.- Yo voy a hacer un Juanma Moreno y un Juanma Moreno ¿qué es? El estilo andaluz. El modelo andaluz es un modelo de serenidad, un modelo de sensatez y un modelo de gestión donde cabe todo el mundo. Eso es lo que hemos intentado hacer en Andalucía. Cada comunidad tiene una idiosincrasia y una realidad socioeconómica distinta y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos al ámbito donde desarrollamos nuestra acción política. A Andalucía le ha sentado bien ese estilo andaluz.

P.- Usted ha mirado mucho a Feijóo en esta campaña. Ha sido una campaña muy a la gallega, ha habido poca afluencia de líderes regionales aquí, pocas siglas…

R.- Bueno, sentido común. Cuantos más actores o actrices hay en el escenario, más riesgo de que se cometa un error con el papel que se está interpretando, me refiero cuando es una obra de teatro. Mi hermana, que se dedica al arte escénico, cuenta la complejidad que tiene. Lo mismo pasa en la política. En la política, cuando más personas están hablando a los medios de comunicación, más riesgo de que le pase lo que le ha pasado al señor Espadas con el señor Rodríguez Zapatero. Te meten sin querer, con buena voluntad, en un lío; te meten en un debate estéril, en un debate que te saca de lo que tú quieres trasladar y eso hay que ordenarlo. Y por tanto, hemos intentado hacer una campaña en clave andaluza y una campaña ordenada. Hemos tenido la presencia de todos nuestros presidentes de comunidades autónomas. Y sobre las siglas… a diferencia del Partido Socialista, no escondemos las siglas. Aparecen en nuestros carteles y aparecen en nuestro eslóganes. Aparecen en todos lados. Siempre aparecen. Pero es verdad que hay un fenómeno que ocurre mucho a los ciudadanos en los ayuntamientos y los municipios, que votan a la persona. Yo conozco en Andalucía realidades sociológicas de centroderecha y gobierna un alcalde socialista y al revés. Y eso es lo que hemos intentado nosotros, ser el alcalde de Andalucía, intentar una política de proximidad, una política más personal, que es lo que demandan los ciudadanos.

P.- ¿Está usted dispuesto a ceder al consejero Bravo a Feijóo?

R.- Bueno, ahora mismo lo tenemos compartido. Pero tenemos ahí una negociación una vez que pasen las elecciones. Si tengo que formar gobierno, ahí tendremos una negociación Alberto y yo, el presidente del partido y yo. A ver….

P.- ¿Pero tiene algún recambio en la cabeza?

R.- Siempre tienes que tenerlo. Pero es verdad que es una pieza, al igual que Elías Bendodo, muy importante en mi gobierno. Elías, entiendo que necesita exclusividad por la importante responsabilidad que ha asumido. Y en el caso de Juan pues lo tendremos que hablar con el propio interesado, a ver qué piensa.