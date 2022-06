Juanma Moreno: «Tengo poca opinión de Olona en el sentido personal porque no he tenido roce con ella»

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, quiere gobernar en solitario, con un vicepresidente del PP. Y cuando se le pregunta sobre Macarena Olona, la candidata de Vox que le tendió la mano en el último debate electoral de esta campaña, subraya que la cuestión no es tener cara de vicepresidenta, sino «actitudes». No obstante, Moreno deja claro que en el plano personal no la conoce ni ha tratado con ella.

PREGUNTA.- ¿Qué opinión tiene usted de Macarena Olona?

RESPUESTA.- Tengo poca opinión en el sentido personal porque no he tenido roce con ella. No la he tratado más allá de algunos minutos previos de cortesía antes de un debate. Por lo tanto, es que no la conozco.

P.- ¿La ve usted con cara de vicepresidenta?

R.- Bueno, yo creo que nadie tiene cara de nada. Al final uno tiene actitudes. Yo tengo la ilusión de que haya un vicepresidente del PP.

P.- Es verdad que ustedes comparten no todo el espacio electoral con Vox, pero sí una parte. Pero desde el punto de vista programático, ¿de qué recela usted de Vox?

R.- Recelo en una cosa fundamental, el título octavo de la Constitución. Eso ya es clave. El título octavo de la Constitución que organiza nuestro modelo de Estado y en el que Vox no cree. Y no solamente no cree en el autogobierno ni en el Estatuto de Autonomía, sino que además no cree en las instituciones en las que se presenta, lo cual no deja de ser una incoherencia en términos políticos. «Yo quiero ser vicepresidente de algo en lo que no creo». Eso, en términos de entender para el ciudadano medio y en términos de coherencia política, es extraño. Cuando uno no cree en algo, no participa de ese algo en lo que no cree. Por tanto, tanta ansiedad, tanta necesidad de entrar en un gobierno en el que no cree, en una institución en la que no cree. Ese es el principal recelo que tengo.

A partir de ahí, es verdad que defendemos la unidad de España, defendemos una economía liberal, pero hay posiciones que son… Yo creo que en Vox hay una excesiva ideologización y eso hace perder la gestión. La gestión es muy importante, el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan los problemas y que se lo resuelvan lo antes posible, no si el debate es un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Resuélvele el problema, que los problemas muchas veces no entienden de ideología.

P.- «Por encima de las trincheras ideológicas», ¿quiere decir sin dar la batalla de las ideas?

R.- No. Significa que tú tienes unos fundamentos y esos fundamentos son tus principios que no puedes renunciar a ellos. Ahora, lo que no se puede es ideologizarlo todo. Si el debate político es que todo es ideología, evidentemente estamos ante proyectos inviables políticamente. Cuando el Partido Socialista se escora a la izquierda de una manera clara, abandonando las políticas social-liberales, socialdemócratas, abandonando el centroizquierda, a España le va mal, como estamos viendo.

El Partido Popular no puede abandonar nunca al centro, abandonar a las clases medias, a las clases medias urbanas, a los liberales, a los social-liberales, todas esas sensibilidades que tenemos en ese ámbito. Si lo hiciéramos, sería malo para España. Un proyecto como el nuestro es un proyecto de bases sociales amplias. ¿Qué significa eso? Es como cuando a mí me dicen usted es muy educado. Ser educado no significa que no tengas determinación. Tienes toda la fortaleza y la determinación. Pero las formas las puedes cuidar mucho. Pues, lo mismo pasa con esto.