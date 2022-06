En vivo | Debate elecciones Andalucía 2022, en directo online

Hoy, 6 de junio, se celebra el primer debate para las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio del 2022. Sigue en directo el cara a cara de Juanma Moreno, Juan Espadas, Macarena Olona y el resto de candidatos que luchan por ser el próximo presidente de Andalucía.

Por primera vez, los andaluces podrán escuchar en vivo online las propuestas de los candidatos del PP, PSOE, Cs, VOX, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Sigue en directo hoy el debate de las elecciones de Andalucía 2022

Juanma Moreno

«Es evidente que soy el hombre de moda esta noche, soy la diana de todos. Por eso, Voz y PSOE coinciden en sus críticas como coincidieron tumbando los presupuestos».

Juan Espadas

«En esta legislatura hemos visto cómo el PP y una política de derechas ha hecho retroceder los recursos públicos. Andalucía necesita un Gobierno de progreso».

Juanma Moreno

«Después de cuatro décadas de un Gobierno socialista hemos conseguido algo muy importante, crecer tres años por encima de la media nacional. Andalucía tiene mucho potencial y queremos dejar atrás las antiguas recetas del señor Espadas. Si hacemos un debate riguroso vemos que Andalucía ha avanzado. No todo lo que queremos, pero no tenemos varitas mágicas y hay una pandemia. Andalucía necesita un gobierno que quite nudos y problemas».

Teresa Rodríguez

«Cada vez que vemos como nuestros hijos tienen que hacer las maletas para irse a otro punto del país para trabajar, vemos que con el PP no se gobierna para evitarlo. Por eso presentamos un proyecto diferente para Andalucía».

Macarena Olona

«En estas elecciones han intentado ilegalizar a nuestro partido, han querido silenciarnos. Soy de Alicante y orgullosa de ello. Yo quiero que mi hijo crezca aquí y tenga el acento andaluz de mi abuela. Quiero el cambio real para Andalucía».

Inmaculada Nieto

«Un abrazo cariñoso a los dos millones de mujeres que han sufrido el abuso machista en nuestra Comunidad Autónoma. Nuestro objetivo es desplegar la agenda feminista y desterrar las malas recetas del Gobierno actual».

Juan Marín

«Andalucía nos ha dado en estos años la oportunidad para una transformación real y donde estábamos en el vagón de cola ahora somos una economía puntera».

Juan Espadas

«Esta legislatura hemos visto como el Gobierno del PP ha hecho retroceder los servicios públicos. Queremos fortalecer la sanidad y la educación».

Los tres grandes bloques para el debate

Los bloques serán los de Economía, empleo, fiscalidad; Educación, sanidad, servicios sociales e igualdad, y El reto territorial, financiación autonómica, regeneración democrática y pactos postelectorales.

No obstante, al comienzo del debate, cada candidato dispondrá de un minuto inicial cuyo orden de intervenciones se ha elegido de mayor a menor representación parlamentaria, comenzando así por el candidato del PSOE-A, Juan Espadas, a quien seguirán en este primer turno los aspirantes del PP-A, Cs, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía.

Por último, cada candidato dispondrá de un turno de un minuto final de tiempo, que arrancará Teresa Rodríguez, a cuya intervención seguirán las de Macarena Olona, Inmaculada Nieto, Juan Marín, Juan Espadas y Juanma Moreno, ya que los grupos han acordado que sea el representante del PP-A quien cierre el minuto final al abrir el candidato del PSOE-A el minuto inicial.

Los seis candidatos han despejado sus agendas

Los seis candidatos han despejado este lunes sus agendas de campaña para centrarse en la preparación de este debate, que tiene una duración prevista de 110 minutos, estará moderado por la directora del centro territorial de RTVE en Andalucía, Paloma Jara, y por el presentador, Xabier Fortes, y se estructura en torno a tres bloques de 30 minutos de duración cada uno.

Ligero retraso en la llegada de los candidatos

Los seis candidatos que participan este lunes en el primero de los dos debates de los comicios andaluces del 19 de junio han llegado ya a la sede del centro territorial de RTVE Andalucía, en Sevilla, donde se va a celebrar y emitir en directo a partir de las 22.05 horas. La llegada se ha producido con unos minutos de retraso respecto al horario previsto, con una ligera alteración en el orden -Juan Marín ha llegado antes que Macarena Olona-, y dos de las aspirantes -Teresa Rodríguez e Inmaculada Nieto- viniendo cada una de ellas en un taxi.

Posición de los candidatos

La posición de los candidatos será la siguiente, de izquierda a derecha, según la posición del espectador: Macarena Olona ocupará el atril número 1, Juanma Moreno el número 2, Juan Espadas el número 3, Juan Marín el cuarto, Inmaculada Nieto el quinto, y Teresa Rodríguez el sexto atril, en el extremo contrario, por tanto, al que ocupará la candidata de Vox.

Cada candidato tendrá un tiempo de palabra de cinco minutos

Cada candidato dispondrá de un tiempo de palabra de cinco minutos en cada bloque, de los que el primero será abierto por el candidato de Cs, Juan Marín, y cerrado por la cabeza de cartel de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, según se ha determinado por sorteo, que es como también se ha decidido que Vox -Macarena Olona- abrirá el segundo bloque que, a su vez, cerrará Cs, mientras que la candidata de Por Andalucía abrirá el tercer bloque, que cerrará Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía.

Así llegarán los candidatos para el debate

A las 20,45 horas llegará Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía). Más tarde a las 20,50 horas lo hará Macarena Olona (Vox). Cinco minutos más tarde, llegará Inmaculada Nieto (Podemos, Por Andalucía). A las 21,00 horas será el turno de Juan Marín (Ciudadanos). Juanma Moreno (Partido Popular) llegará a las 21,05 horas. A las 21,10 horas llegará Juan Espadas (PSOE).

El debate en directo

A qué hora y dónde ver el debate

El primer debate para las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio 2022 se emitirá a partir de las 22:05 horas. Se podrá seguir en directo por televisión en TVE, en RNE Y RTVE Play. Además, en OKDIARIO podrás seguir el minuto a minuto de uno de los debates con el que se pretende marcar historia en Andalucía.