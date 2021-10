Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha tumbado este jueves a la izquierda tras sus constantes críticas a la nueva rebaja fiscal. El también presidente del PP Andaluz (PP-A) ha desmontado todos los bulos que desde Podemos, PSOE y Anticapitalistas lanzan para desmerecer una bajada de impuestos de más de 320 millones de euros para todos los andaluces.

«Hemos aprobado la tercera rebaja fiscal de la legislatura, con el voto en contra de la izquierda, algo que no parece sensato…», ha comenzado esgrimiendo Moreno, quien afirma que, desde la «humildad», el mantra de que «solo bajamos los impuestos a los ricos ya no cuela». «Aquí hay ahora un Gobierno del cambio que baja el IRPF, incentiva el empleo y bonifica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Reducir la presión fiscal beneficia a las familias y a todos los andaluces», ha señalado en un comentario en redes sociales.

Además, en el Parlamento, el presidente andaluz ha recordado que «el IRPF se le baja a todas las familias. La deducción por nacimiento pasa de 50 a 200 euros, incluso a 400 si se reside en un municipio despoblado, ¿a quién beneficia? ¿A los ricos o al trabajador que está en su municipio y que necesita esa ayuda? ¿A quién?».

«Ampliar la deducción del 15 al 20% por ayuda doméstica, ¿a quién beneficia? A todas las familias que hay en Andalucía. No a las familias ricas como ustedes dicen», ha continuado subrayando Juanma Moreno, quien también ha recordado que han eliminado el Impuesto de Sucesiones, bonificado ya al 99%: «¿Es que no se acuerdan de la crítica tan rotunda que hubo en Andalucía cuando se mantuvieron en no bonificar ese impuesto? Además, lo ampliamos a tíos, sobrinos y hermanos. Lo ampliamos y mejoramos para que las cosas vayan mejor?».