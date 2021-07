Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, ha asegurado a través de sus redes sociales que no apoyarán como alcalde de Granada -tras la dimisión de Luis Salvador- al candidato socialista, Francisco Cuenca. Y es que, como recuerda el número dos del Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno, Cuenca está «imputado por prevaricación». «Que quede bien claro: no vamos a apoyar al candidato del PSOE», ha asegurado Marín.

¿De verdad alguien puede llegar a pensar que @CiudadanosCs va a hacer alcalde de #Granada a un imputado por prevaricación? Que quede bien claro: no vamos a apoyar al candidato del PSOE.https://t.co/auUHOih1nV — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) July 1, 2021

Luis Salvador, recuerden, ha dimitido como alcalde de Granada este mismo jueves, toda vez que se quedó con el apoyo de un único concejal tras negarse a cumplir el acuerdo firmado con el PP, a través del cual tendrían que ceder el mando del consistorio a los populares en el ecuador de la legislatura. Pasado este tiempo, Cs se aferró al cargo pese a lo pactado, lo que derivó en una oleada de salidas del gobierno que dejó a Salvador con el apoyo de un solo edil.

Este jueves, casi un mes después de que el PP dejara a Luis Salvador en una situación insostenible tras incumplir lo pactado, Salvador ha dado un paso a un lado.

Salvador ha señalado que «Granada necesita desde ya unión y estabilidad» y, por tanto, apoyará a «la lista más votada». «No está en mi ánimo ni entrar como teniente de alcalde ni en la junta de gobierno local. Creo que habiendo sido alcalde dos años puedo ayudar de otras maneras», ha subrayado.

«Están pasando cosas tan grandes desde hace tanto tiempo que no han cuestionado quién pudiera ser el candidato del PSOE. He oído que se han hablado de mociones de censura. Como no les he oido nunca una noticia con una situación que impide. Yo no me voy a meter en qué candidato presenta el PSOE porque estaríamos en un problema de la política, que es el bloqueo. Lo primero que tienes que saber es si puedes gobernar o no y si no, dejar que haya un gobierno. ¿Se imaginan que pusiera un veto en otro lado? Cada uno por sentido de la responsabilidad sabrá a qué candidato presenta», ha señalado.