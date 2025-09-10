Hong Kong suspende las importaciones de carne y huevos de Huelva ante los casos de gripe aviar

Hong Kong ha suspendido las importaciones de carne de ave y huevos de Huelva, Badajoz, Toledo y Guadalajara tras los últimos casos de gripe aviar detectados. También ha vetado la entrada de aves vivas desde cualquier punto de España, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Agricultura ha indicado a Europa Press que la prohibición alcanza la importación de carne de ave –canales, partes y vísceras– y de productos aviares –incluidos los huevos– para consumo humano procedentes de las granjas afectadas.

El ministerio ha confirmado focos de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en granjas de Badajoz, Toledo y Huelva. En esta última, el 4 de septiembre se declaró un foco en una explotación de engorde en el municipio de El Cerro de Andévalo. A este caso se ha sumado un segundo foco de gripe aviar en Valverde del Camino, a unos 25 kilómetros, en una granja con 8.400 aves de corral.

Agricultura precisa que «no se ha detectado ninguna relación epidemiológica entre los tres focos» y la vía «más probable» de entrada del virus en las granjas es «el contacto directo o indirecto con aves silvestres», tras varios casos recientes de H5N1 en fauna del suroeste peninsular.

Con estos episodios, España ha perdido el estatus de país libre de influenza aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), con sus consiguientes repercusiones en materia de exportación al modificar las condiciones exigidas en los certificados sanitarios.

La Junta de Andalucía detalló el lunes que mantiene en seguimiento a 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por gripe aviar. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, subrayó que el contagio en humanos es «improbable» y todavía no se ha detectado ningún caso.

En la comunidad hay actualmente tres focos localizados: en el parque del Tamarguillo, en Sevilla (cerrado tras la muerte de más de 70 gansos), en una granja de aves de corral de Hinojos (Huelva) y en Aznalcázar (Sevilla), además de otro caso en investigación en Málaga, lo que ha obligado a la Junta a activar el protocolo para prevenir contagios en el Espacio Natural de Doñana.