La Fiscalía se opone al indulto a Griñán: no ve «honradez» en su trayectoria y cometió «delitos graves»

La Fiscalía Anticorrupción se opone al indulto al ex presidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, sentenciado a seis años de prisión por el caso ERE, negativa que extiende también a los otros siete ex altos cargos de la Junta condenados por corrupción política. En su escrito remitido a la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Público no aprecia esa supuesta trayectoria de «honestidad y honradez» que alegan los abogados de Griñán, que ha sido condenado por los «delitos más graves» que se pueden cometer «en el seno de la Administración Pública».

Además, la Fiscalía señala que las razones de justicia y equidad presentadas por su defensa no guardan relación con la normativa que fundamenta el indulto. Durante el mandato de Griñán (2009-2013) «se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones de euros», recalca Anticorrupción.

Los fiscales señalan que los delitos por los que fue condenado -prevaricación y malversación- «no requieren un enriquecimiento económico propio» y citan la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las condenas del caso ERE: «No se exige el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existirá, aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero».

Además, «ninguna de las sentencias recoge la presencia de dilaciones en el procedimiento, atendiendo a la extensión temporal- 10 años- y complejidad de los hechos- materia presupuestaria y de gestión y control de ayudas públicas en el área socioeconómica-«, apuntan.

«El examen detenido de los argumentos esgrimidos en cada uno de los apartados para justificar la solicitud de indulto parcial de las penas impuestas en sentencia, petición sustentada en razones de justicia y equidad previstas en el artículo 11 de la ley del indulto, revela que ninguna de ellas guarda relación con la naturaleza y finalidad del instituto del indulto y su norma reguladora. La conducta criminal enjuiciada no puede quedar sin respuesta punitiva mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad impuesta, pretensión que excede del carácter excepcional que configura la gracia de indulto. En este escenario, los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial», zanja el Ministerio Público.

Antes de este informe, la Fiscalía pidió a la Audiencia de Sevilla que la Junta de Andalucía se pronunciara sobre la posible medida de gracia a Griñán. La Administración autonómica afirmó entonces que observa «debilidades» en el indulto porque no hay arrepentimiento y tampoco se ha devuelto lo defraudado.

Los otros condenados por los ERE

La Audiencia de Sevilla, recordemos, debe pronunciarse ante el Ministerio de Justicia sobre las peticiones de ocho de los nueve ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que han solicitado ser indultados de sus respectivas penas de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los ERE.

Esta instancia judicial paralizó el ingreso en prisión de Griñán a cuenta de su cáncer de próstata. El resto de los condenados a penas privativas de libertad son el ex consejero de Empleo Antonio Fernández -sentenciado a siete años, once meses y un día de cárcel-, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -seis años y dos días- el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo -siete años y un día- el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -siete años y un día-, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román -seis años-, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano -seis años, seis meses y un día- y el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera -siete años y un día-, que goza del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.