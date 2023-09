La familia de los paddle surfistas desaparecidos en Málaga presiona al Gobierno: «20 días no es nada»

Los familiares de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik, los dos amigos argentinos desaparecidos el pasado 27 de agosto en un playa de Málaga tras adentrarse en el mar para ver el amanecer en una tabla de paddle surf, han mantenido una reunión este lunes con el subdelegado del Gobierno en Málaga y con representantes de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil para presionar a las autoridades e intentar reactivar la búsqueda, suspendida el pasado lunes.

«Aunque para muchos 20 días ya sean muchos, para nosotros no es nada. Seguiremos aquí hasta encontrarlos», ha afirmado un portavoz de las familias, que reclaman de forma «urgente» los datos del informe de búsqueda de Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transportes. El encuentro con las autoridades, dicen, «se ha demorado muchísimo». «Lo pedimos hace una semana y esperamos que mediante esta reunión tengamos una respuesta más rápida. Le tomamos la palabra al señor Carnero -subdelegado del Gobierno-, a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil», ha apuntado Francisco Soria, hermano de Emmanuel.

«Continuamos ejerciendo presión, continuamos buscando respuestas, continuamos buscando a los chicos», ha indicado Soria. En el encuentro mantenido este lunes las familias han pedido a España «un esfuerzo más» para que se comunique de nuevo con los países al otro lado del Estrecho, Marruecos, Argelia y Túnez, a cuyas costas podrían haber llegado los cuerpos.

«No vamos a dejar que el caso pierda fuerza. Nosotros como familia no nos vamos a quedar de brazos cruzados por más que nos digan que la búsqueda sigue. Vamos a seguir hasta el final. Porque aunque para muchos 20 días ya sean muchos, para nosotros no es nada. ¿Cómo van a continuar las vidas de estas familias si no tienen un porqué? Encontrar a los chicos es lo único que nos interesa», ha remarcado Francisco Soria, también hermano de Emmanuel.

Asimismo, este familiar ha aludido a una supuesta comunicación entre el Gobierno argentino y la Presidencia del Gobierno de España, en la que esta última «habría dado el OK para realizar una búsqueda extensiva extraordinaria el pasado día 15». «Queremos saber qué tan real es que el presidente español dio esa orden, porque fue lo que nos comunicó el Gobierno argentino y no tenemos certeza de que eso haya pasado», ha subrayado.

Los hermanos de Soria han asegurado que actualmente no hay «una búsqueda específica» de Emmanuel y Maximiliano, pero en la reunión se les ha explicado que «están pendientes de cualquier avistamiento» en el marco de sus tareas cotidianas. Después de dar por concluida la búsqueda activa, Salvamento Marítimo informó de que mantendría una búsqueda extensiva, con radioavisos a embarcaciones que navegan por la zona, ya sean pesqueras, mercantes o de recreo, para que notifiquen cualquier posible avistamiento.

9.000 km² rastreados

En un comunicado de prensa, desde la Subdelegación del Gobierno han señalado que el dispositivo de búsqueda marítima y aérea coordinado por Salvamento ha contado con medios propios y de otros organismos -Ejército del Aire, Guardia Civil y Cruz Roja- y ha rastreado un área de más de 9.000 kilómetros cuadrados -superficie superior a la provincia de Málaga, de 7.308 km²-, extendiéndose desde la entrada al Estrecho de Gibraltar hasta la Isla de Alborán.

El pasado 27 de agosto, domingo, Emmanuel (34 años) y Maximiliano (29) quedaron en la playa de La Misericordia de Málaga capital. Sobre las 7:40 horas se echaron al agua con sus tablas de paddle surf para ver el amanecer tomando mate. Salieron descalzos y sin móviles. Aquella mañana se declaró aviso amarillo por fuertes vientos en el litoral. Según los propios familiares, no eran «expertos» en este deporte, pero se «defendían». Habían salido «cuatro o cinco veces» durante el verano.

Un día después se encontró la tabla a 24 kilómetros de la costa, junto a la bombilla de mate que portaban. Horas más tarde, se localizaron dos cuerpos flotando a cinco kilómetros de Fuengirola. Eran los cadáveres de dos varones magrebíes. La última pista es un vídeo grabado por un turista el mismo día de la desaparición y en el que se observa a dos jóvenes sobre una tabla de paddle surf, uno sentado y otro de rodillas, remando. Los familiares de Emmanuel y Maximiliano lo tienen claro: «Son ellos».

#URGENTE Un turista inglés grabó un video que muestra a Maxi Ludvik y Emmanuel Soria cuando reman en la tabla de paddle surf en la playa de Málaga. pic.twitter.com/InrzG6or1C — Canal 8 Mar del Plata (@canal8mdp) August 31, 2023