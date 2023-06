Tras integrarse Podemos y Más País en Sumar, resulta más que curioso ver cómo quienes hace apenas unas semanas se insultaban públicamente en redes sociales ahora compartirán proyecto. Es el caso de Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, y el Responsable de Acción Institucional de Más País Andalucía, Pedro Vera. En abril de este mismo año, él le dijo a ella que era «más ‘pesá’ que un collar de melones», mientras que ella le acusó a él de ser «chulesco y machirulo». Ahora, ambos comparten partido.

Entre los comentarios de Vera contra Velarde en sus redes sociales se puede leer: «Eres más pesá que un collar de melones, Martina. Raciónate las horas de Twitter», «Martina, de verdad, ahórrate este bochorno y de paso nos lo ahorras a los demás. Gracias» o «Tú eres la que estás cobrando 88.000 pavos al año para andar interpretando de maneras locas lo que uno tuitea. De verdad, Martina, deja el Twitter y sal a dar una vuelta, que hay vida más allá de la gresca».

Por su parte, Velarde acusaba a Vera de ser un «holligan (sic) de Más País» que «estuvo más de un año acosándome por twitter (sic) cuando me eligieron de Secretaria General en Andalucía, viene a poner el sueldo, como si sus dirigentes no cobrasen. Ya que lo hace, como un troll más de ultraderecha, me gustaría saber si donan parte de su sueldo como yo».

Brutales insultos y faltas de respeto entre quienes ahora conforman Sumar. Ella, de hecho, será la número 1 de las listas por Granada, mientras que él, como pueden apreciar en sus redes sociales, no deja de compartir tuits tanto de Sumar como de la propia Yolanda Díaz.

A continuación, para que se entretengan ustedes, les dejamos algunas de las lindeces que Vera le ha dicho a Martina Velarde durante los últimos años: