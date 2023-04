La guerra entre las distintas formaciones de izquierdas es cada vez más visible en Andalucía, donde la líder de Podemos, Martina Velarde, ha señalado directamente al Responsable de Acción Institucional de Más País Andalucía, Pedro Vera, por sus comentarios contra ella en redes sociales, donde le llega a decir, entre otras cosas, que es «más pesá que un collar de melones», motivo por el que le acusa de ser «chulesco y machirulo».

Sin ruido, sin faltas de respeto, con modales y queriendo sumar👇👇 “Pesada, interpreto de forma “loca”, pero ya está el señoro para explicarme lo que leo.. bochorno”.. me manda lo que tengo que hacer, pasear, irme de twitter, no incordiar.. Chulesco y machirulo sumando pic.twitter.com/NrvxBDKF7l — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) April 3, 2023

Entre los comentarios de Vera que señala Velarde en sus redes sociales se puede leer: «Eres más pesá que un collar de melones, Martina. Raciónate las horas de Twitter», «Martina, de verdad, ahórrate este bochorno y de paso nos lo ahorras a los demás. Gracias» o «Tú eres la que estás cobrando 88.000 pavos al año para andar interpretando de maneras locas lo que uno tuitea. De verdad, Martina, deja el Twitter y sal a dar una vuelta, que hay vida más allá de la gresca».

Además, Velarde acusa a Vera de ser un «holligan (sic) de Más País» que «estuvo más de un año acosándome por twitter (sic) cuando me eligieron de Secretaria General en Andalucía, viene a poner el sueldo, como si sus dirigentes no cobrasen. Ya que lo hace, como un troll más de ultraderecha, me gustaría saber si donan parte de su sueldo como yo».

Guerra

Pero también la portavoz estatal de Podemos, Isabel Serra, ha llamado la atención este martes sobre la «falta de voluntad» que aprecia en la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del proyecto Sumar, Yolanda Díaz, para alcanzar un «acuerdo» con el partido morado que, en su opinión, resulta «fundamental para revalidar el Gobierno de coalición» tras las próximas elecciones generales.

Así lo ha trasladado la representante de Podemos a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla junto al portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, tras una reunión con el colectivo Kellys Unión Sevilla, en la que Isabel Serra ha defendido que desde el partido morado le han ofrecido y propuesto a Yolanda Díaz «un acuerdo desde hace mucho tiempo» entre Sumar y Podemos, para que se alcance incluso «antes de las elecciones municipales y autonómicas» del próximo 28 de mayo, «porque sabemos de la importancia» para esos comicios que «hubiésemos acudido conjuntamente en todas las comunidades autónomas y en todos los municipios».

«Aun así, estamos trabajando en esos acuerdos de unidad allá donde podemos y donde lo conseguimos», ha abundado Isabel Serra, quien ha lamentado que «Yolanda Díaz no haya querido cerrar un acuerdo» de Sumar con Podemos «antes de las elecciones municipales y autonómicas».