La líder de Podemos Andalucía asegura que su partido no está muerto «porque sigue abriendo tertulias»

Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, está lanzando mensajes a través de sus redes sociales en los que muestra su total convencimiento de que su partido no está «muerto». Y es que Velarde, quien dejó fuera del Parlamento andaluz a Podemos al entregar tarde la documentación, considera que su formación no está acabada porque «sigue abriendo y cerrando tertulias». Un hecho que quizás sea porque aún forman parte del Gobierno, porque sus políticas han beneficiado a más de 1.000 violadores o porque Sumar se está comiendo al partido que ella lidera en Andalucía.

«Hay una cosa muy clara y una verdad que es incontestable, es imposible que una fuerza política esté muerta, cuando sigue abriendo y cerrado tertulias y programas a todas horas y es noticia absolutamente todo todo lo que hace, hasta la cosa más nimia», ha señalado Velarde en sus redes sociales.

Pero no es ni mucho menos la única queja que ha vertido Velarde en redes. «Que alguien me explique que hace gente que no milita en Podemos, opinando sobre las internas y la organización de un partido del que nos son militantes ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os creéis? Vuestras opiniones las apuntamos en la libreta de “no me importa”; dejadnos EN PAZ», afirmaba unas horas antes.

Además, algo así como una amenaza, Velarde ha señalado en redes sociales que si Podemos se acabase «muchos a los que solo los llaman porque les sirve para matar a Podemos se quedarían sin trabajo».

Además, entre sus últimos tuits también hay dardos contra ex compañeros. «Y pensar que algún di mi apoyo a Ramón Espinar y le defendí del acoso mediático. Me quedo tranquila porque lo hubiese hecho con cualquiera. Es lo que tiene saber quienes son los adversarios, no ponerse de perfil, y que no estés en venta. Que te aproveche el sabotaje a la unidad», aseguraba Martina Velarde.