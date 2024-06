El ex líder de Vox Melilla acuerda dos años de cárcel por apropiación indebida en el Colegio de Médicos

El ex líder de Vox Melilla, Jesús Delgado Aboy, ex presidente del Colegio de Médicos de Melilla y de la sociedad pública de empleo Promesa, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular por el que acepta una condena dos años de cárcel y el pago de una indemnización de más de 80.000 euros por un delito de apropiación indebida cuando dirigía la organización colegial médica de la ciudad autónoma.

Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Melilla, Delgado Aboy fue denunciado por los nuevos responsables de la institución colegial por haber gastado más de 80.000 euros con la tarjeta bancaria del Colegio de Médicos para su interés personal, como la adquisición de ropa íntima femenina, la compra de un perro para regalo de 1.200 euros o una transferencia de cerca de 4.000 euros a su cuenta con el concepto Teléfono presidente, todo ello «sin contar con la aprobación de la asamblea» de facultativos.

La resolución judicial señalaba que las diligencias instructoras practicadas afloraron «la existencia de indicios racionales de criminalidad» que permitían imputar a Delgado Aboy y al que fuera su tesorero.

Ahora, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, Delgado Aboy ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal y con la acusación, representada por los actuales dirigentes del Colegio de Médicos, para ser penado con esos dos años de prisión y el pago de algo más de 80.000 euros de indemnización a fin de evitar seguir con el juicio, que le podría haber acarreado tres años de cárcel.

Con esta decisión, se asegura, casi con total probabilidad, no entrar en prisión, ya que la pena no supera los dos años y un día que se suele fijar para ordenar el ingreso en un centro penitenciario, aunque hay sabidas excepciones, como ocurriera con la cantante Isabel Pantoja, que también fue sentenciada a 24 meses de cárcel (en su caso, ni reconoció el delito ni mostró arrepentimiento ni colaboró con la Justicia). Además, la acusación representada por el Colegio de Médicos ha decidido retirar los cargos contra Salvador Saavedra Casado, el que fuera tesorero de la institución con Delgado Aboy.

Vox designó al presidente del Colegio de Médicos de Melilla como su nuevo líder de cara a las elecciones autonómicas de 2019, en las que logró dos escaños. Delgado Aboy, médico otorrinolaringólogo de profesión, afirmó entonces que cogía las riendas del partido empujado por el deterioro continuo que sufría la sanidad.

Dimitió en 2020 tras la filtración de unos audios en los que cargaba contra la cúpula nacional de Vox. Antes, en 2018, declaró que la propuesta de construir un muro de hormigón en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos era sólo una «metáfora», palabras que luego fueron desmentidas en campaña electoral por el entonces secretario general del partido, Javier Ortega-Smith: «Será un muro de hormigón lo suficientemente alto para que los cuerpos de seguridad puedan controlar la frontera». También rechinó en Vox su felicitación a la comunidad islámica melillense por el Ramadán. Ya como diputado no adscrito, votó a favor de la retirada de la estatua de Franco en Melilla. En 2023 dimitió también como presidente del Consejo de Administración de Proyecto Melilla (Promesa) alegando una «persecución» contra él. Llegó al cargo con el apoyo del partido islamista y promarroquí Coalición por Melilla (CpM), cuyos líderes están hoy investigados por corrupción.