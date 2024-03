Suben a 13 los investigados por corrupción en Melilla mientras CPM dice que les persiguen por «racismo»

Mientras Coalición por Melilla (CPM) achacaba esta misma mañana las detenciones que afectan a gran parte de su núcleo duro a una persecución contra ellos por mero «racismo» por su condición de musulmanes, a lo largo de la tarde han aumentado a 13 los investigados por prevaricación, malversación y pertenencia a grupo criminal. De ellos, cinco ya están en prisión.

CPM se victimizaba este lunes y aseguraban que están sufriendo una «caza de brujas» por ser un partido de amplia mayoría imazigen o de origen bereber y en su práctica totalidad de confesión musulmana, que «es muy incómoda para el establishment». Unas horas más tarde, OKDIARIO Andalucía puede confirmar que el número de investigados por la causa en Melilla por malversación y fraude relacionados con contratos públicos aumenta a trece, de los cuales cinco están en prisión, una ha sido puesta en libertad este jueves al abonar la fianza y siete están en libertad en calidad de investigados, tres de los cuales tienen la obligación de firmar periódicamente.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha acordado la puesta en libertad de las cinco personas detenidas el miércoles, aunque dos de ellas con la obligación de firmar cada 15 días, todos ellos con la condición de investigados, en la operación que ha llevado al encarcelamiento del ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla Mustafa Aberchán y cinco ex consejeros Gobierno local del partido CPM (Coalición por Melilla) entre los años 2019 y 2023.

Una de los seis ex cargos del Ejecutivo melillense encarceladas, la ex viceconsejera Yonaida Selam (CPM), ha abandonado la prisión tras pagar los 5.000 euros de fianza que le impuso la juez, por lo que ha quedado en libertad con cargos.

La ex viceconsejera del Mayor, Fatima Mohamed Kaddur (CPM), también tuvo la condición de detenida, en su caso cuando se hallaba en Barcelona, y fue puesta en libertad con cargos con la obligación de firma periódicamente en sede judicial.

La citada fuente ha destacado que hasta el momento hay trece personas investigadas en este caso en el que se investiga la presunta comisión de los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

Causa abierta

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, ha apuntado, ha decido la puesta en libertad de las cinco personas detenidas a lo largo del miércoles en el marco de esta operación desplegada del martes.

Al respecto, ha detallado que la juez instructora ha decretado para dos de los investigados la obligación de comparecer los días 2 y 16 en sede judicial, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de los pasaportes. El resto quedaron en libertad provisional sin medidas cautelares.

Una sexta investigada, esposa de uno de los hombres detenidos, compareció en calidad de investigada aunque no fue detenida por la policía. «Hasta este momento, en la operación desplegada como continuación de la desarrollada en mayo pasado por el caso de la presunta compra de votos por correo hay un total de trece personas investigadas, de ellas cinco se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, una en libertad bajo fianza de 5.000 euros y los siete restantes en libertad provisional» ha resumido un portavoz judicial.

De los cinco encarcelados, uno está en una prisión de Santander, el ex presidente de Melilla y líder de CPM Mustafa Aberchán, que fue detenido en esta localidad cántabra donde se hallaba cumpliendo con una acción formativa en su calidad de médico cirujano; otro el ex consejero de Distritos Mohamed Ahmed en Granada, su actual ciudad de residente y tres en el Centro Penitenciario de Melilla (los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar).

Por último, ha indicado que el Juzgado tiene previsto seguir tomando declaración a lo largo de este jueves de otro grupo de detenidos fruto de la investigación, lo que podría ampliar el número de investigados.

