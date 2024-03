El PSOE usó la sede de la Delegación del Gobierno para negociar con los detenidos de Coalición por Melilla

Sabrina Moh (PSOE), delegada del Gobierno en Melilla, utilizó la sede de la Delegación en la ciudad para organizar reuniones de partido con miembros de Coalición por Melilla (CPM), partido con ocho personas detenidas por presuntos delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, prevaricación y pertenencia a organización criminal. El objetivo de estas negociaciones, llevadas a cabo en la sede del Gobierno de la Nación en Melilla, pasaba por hacer una moción de censura al presidente de entonces, Eduardo de Castro, y repartirse el Ejecutivo de la ciudad autónoma entre el PSOE y CPM.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Mustafa Aberchán, el ex presidente de la ciudad autónoma de Melilla entre los años 1999 y 2000 y máximo responsable de Coalición por Melilla (CPM) desde 1995. Él era el máximo responsable de CPM cuando, entre enero y marzo de 2021, se celebraron al menos dos reuniones en la Delegación del Gobierno en la ciudad, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía al tener acceso a unas conversaciones de un grupo de WhatsApp del PSOE de Melilla.

En una de esas conversaciones, Gloria Rojas, secretaria general del PSOE de Melilla y entonces vicepresidenta de la ciudad, proponía en el citado grupo de WhatsApp una reunión con los líderes de CPM. «¿Cierro para el lunes a las 18:30? Decidme sitio», decía Rojas, a lo que Sabrina Moh, delegada del Gobierno en la ciudad, respondía: «Pues no lo sé, la Delegación está disponible».

Tres días más tarde, el 10 de enero de 2021, se producía otra conversación muy similar, aunque en esta ocasión parecía que era únicamente para miembros del PSOE. Hecho igualmente reprobable, pues parece poco ético utilizar un edificio que pertenece al Gobierno de la Nación para reuniones de partido. «Hola, ¿nos vemos mañana a la 13:30 en la Delegación? ¿Es posible? Para hablar. ¿Podéis todos?», preguntaba Rojas. A lo que Sabrina Moh respondía: «Hola. Nosotros OK».

A mediados del mes de marzo el equipo negociador del PSOE se volvió a reunir con CPM, y lo hizo, otra vez, en una sede gubernamental como es la de la delegación del gobierno. Era el 17 de marzo de 2021 y se citaron en ese edificio público a las 18:45. Las reuniones, además, no llegaron a buen puerto, toda vez que la intención del PSOE de Melilla pasaba por una moción de censura a Eduardo de Castro para poner a Gloria Rojas como presidenta. Algo a lo que CPM se negó.

Detenciones

Mustafa Aberchán y Mohamed Ahmed Al-lal se han sumado este miércoles a los encarcelamientos que ordenó el mismo juzgado la noche del martes, concretamente tres ex consejeros de Gobierno de Melilla la pasada legislatura (Dunia Almansouri, Hassán Mohatar y Rachid Bussián) y una ex viceconsejera (Yonaida Selam). Dunia Almansouri fue, de hecho, una de las negociadoras de CPM junto a Hassán Mohatar.

Además de estos seis ex cargos del anterior ejecutivo de coalición formado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) entre 2019 y 2023, han sido detenidas la ex viceconsejera del Mayor, Fatima Mohamed Kaddur (CPM), que ha quedado en libertad con cargos, y la ex consejera del Menor, Cecilia González Casas (CPM), que ha sido detenida este miércoles y está pendiente de la resolución que adopte la juez.