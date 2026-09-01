Eva González sobre Andalucía: «Ser andaluz es mucho más que donde has nacido»

Eva María González Fernández (Mairena del Alcor, 5 de noviembre de 1980) es una popular modelo y presentadora de televisión que el pasado mes 28 de febrero recibió entre lágrimas la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía en un acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. «Cuando fui madre, decidí volver porque quería que mi hijo llevase a Andalucía en el corazón», dijo durante su intervención la que fue Miss España y una de las andaluzas más ilustres de la actualidad.

Eva González nació en la localidad andaluza de Mairena del Alcor hace ahora 45 años y nunca ha perdido sus raíces a pesar de que en el año 2003 su vida cambió para siempre después de ganar el certamen de Miss España. Esto le abrió las puertas para la televisión, donde se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla tras sus apariciones en programas de la talla de MasterChef, Supervivientes o La Voz. Durante su dilatada carrera también ha pasado por cadenas como La Sexta o Telecinco y ha trabajado en los programas de Andreu Buenafuente.

Eva González también ha aparecido en series de televisión como 7 vidas, Los Serrano o La Tira, además de en la película documental Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva. Debido a su trayectoria, ha obtenido a lo largo de su carrera los siguientes reconocimientos:

La Medalla de la Ciudad de Sevilla.

La Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla y, en 2024,

La ‘Bandera de Andalucía’ que otorga la Delegación Provincial de la Junta en Sevilla.

Premio Mof&ART por su contribución a la difusión del traje de flamenca.

Premio ‘Mujer del Año’ de la revista Vanitatis.

Eva González y Andalucía

El pasado 28 de febrero fue uno de los días más bonitos para Eva González, ya que recibió entre lágrimas la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía en un acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En su discurso, la modelo y presentadora emocionó a todos los asistentes al lugar con unas sentidas palabras en honor a su tierra y lo que significa para ella haber nacido en uno de los puntos más bonitos de España.

«Mi función no es que cuenten mi historia, es contar la historia de los demás», contó durante su intervención la modelo y presentadora que ya había presentado este acto en los últimos años. Por ello, dejó claro que se sorprendió cuando recibió la llamada de Juanma Moreno que tenía como objetivo comunicarle que recibiría la medalla Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía.

«Me llamó Juanma y tenía que ir al herrero porque estoy haciendo obras en casa. Pensé que me llamaba porque este año íbamos a hacer de otra manera la gala por todos los sucesos malos que me han pasado en nuestra tierra. Cuando me dijo que era medalla, lloré. Llevo semana y media llorando», confesó visiblemente emocionada tras recibir la medalla.

«Me fui, pero me llevé Andalucía conmigo. Cuando fui madre, decidí volver porque quería que mi hijo, el día de mañana, estuviese donde estuviese, llevase Andalucía también en el corazón», dijo en unas emotivas palabras en el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla.