La dirección nacional del Partido Popular ha valorado muy positivamente el triunfo histórico de su formación en Andalucía, consiguiendo la primera mayoría absoluta de la mano de Juanma Moreno, y ha calificado esta victoria como «un paso decisivo para que Sánchez salga de la Moncloa cuanto antes».

Así lo ha expresado el coordinador general del PP y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo. «El PP no tiene techo. En España no tiene techo. Si el PP ha ganado con esta rotunda mayoría en Andalucía, en España no tiene techo», ha asegurado el número tres de los populares.

Sobre el presidente del PP, Bendodo ha destacado que, frente a lo esgrimido por Ferraz, existe «sin duda» el «efecto Feijóo» y ha afirmado que el jefe de la oposición «suma y mucho» en los resultados electorales. «Feijóo ha sido un gran activo, que se ha fajado, implicado en la campaña y puesto a disposición de Juanma Moreno. Alberto Núñez Feijóo no es oposición, es alternativa y después de ayer, más aún si cabe», ha enfatizado Bendodo, subrayando que el líder de los populares hizo campaña en siete de las ocho provincias andaluzas y la secretaria general, Cuca Camarra, en otras dos, cubriendo así toda la geografía andaluza.

En este contexto, el coordinador general del PP ha hecho hincapié en que los andaluces y los españoles hayan podido ya visualizar «una alternativa clara» al Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas, separatistas y proetarras. «El PP va a ser una alternativa clara con una actitud propositiva de gobierno», ha insistido Bendodo, denunciando que Sánchez solo convocará elecciones generales «cuando le interesen a él y no a los españoles».

De este modo, ha advertido de que «a España no la van a sacar de la crisis, ni los independentistas de Cataluña, ni los herederos de ETA, porque ellos quieren destruir el país y que no salga a flote».

Unidad

Pese a los mensajes de futuro, también ha habido una afirmación de Bendodo que ha sonado a cierre de ciclo electoral con respecto a la etapa de Pablo Casado y al inicio de una nueva era. «Estas elecciones son un ejemplo más de que cuando el PP trabaja con unidad es imbatible. El PP siempre ganó unido y centrado, que es lo que se demostró ayer en Andalucía», ha recalcado el portavoz popular.

Junto a ello, ha agradecido que «la dirección nacional dio autonomía para que Andalucía diseñara su propia campaña, un acierto, porque al final quien está en el territorio es el que conoce su realidad», ha sentenciado.

Y sobre los cinco ejes de la victoria aplastante del PP en Andalucía, Bendodo ha enumerado la buena gestión, la resolución de los problemas que tiene la gente, la ausencia de insultos porque los ciudadanos están «hartos de trincheras», el buen funcionamiento de los servicios públicos y la bajada de impuestos, que ha permitido 285.000 nuevos contribuyentes y que se haya recaudado casi mil millones más, ha precisado, en contra del dogma de la izquierda de que a más impuestos, menos recaudación.