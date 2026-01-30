En este pequeño pueblo de Cádiz celebra la procesión más inaudita: toros, bailes y un santo

El mes de febrero parece no tener grandes eventos o actividades, más allá de San Valentín. Sin embargo, existe un pueblo en la Sierra de Cádiz que celebra precisamente en el arranque de este mes, la procesión más particular y curiosa de todas. Una procesión inaudita en la que intervienen además toros, bailes y como no, la figura de un santo. Se celebra en Benaocaz y de ella te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

Cada año, las calles de Benaocaz recuperan un ambiente que mezcla tradición, sorpresa y una alegría contagiosa que atrae tanto a vecinos como a visitantes. Se trata de la Festividad de San Blas marcada por una procesión del que es conocido popularmente como el santo más bailongo ya que su imagen, suele sacarse en procesión a un ritmo poco habitual en las marchas procesionales, ya que lo hace con canciones de Raphael, de Shakira o de cualquier tema que provoque el aplauso espontáneo del público. Pero a pesar de ello, y entre la música y el humor, se mantiene intacta la devoción por un santo que lleva siglos acompañando al pueblo. Y este 2026 la cita volverá a celebrarse el próximo martes 3 de febrero, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento. Una fecha marcada en rojo en el calendario local, ya que de nuevo será una jornada que combine historia, tradición y ese punto de espontaneidad que hace de este pueblo de Cádiz un destino tan especial cuando se acerca San Blas.

En este pequeño pueblo de Cádiz celebra la procesión más inaudita

La festividad de San Blas en el pequeño pueblo de Cádiz Benaocaz tiene unas raíces profundas. Los documentos del Archivo Municipal sitúan sus primeras celebraciones al menos en el siglo XVII, cuando San Blas comenzó a venerarse como copatrón del municipio. Con el tiempo, la fiesta se convirtió en un punto de reencuentro para familias que regresaban al pueblo y también para vecinos de Ubrique, Villaluenga del Rosario y otros rincones de la Sierra. Así a todos les une la devoción por un santo al que muchos atribuyen favores y un componente milagroso que sigue muy vivo.

A lo largo de los años, la imagen del santo ha llegado acompañada de historias que mezclan tradición y algo de leyenda. Tal como recoge la web de Cádiz Turismo, existen dos versiones que explican su llegada a Benaocaz. Una sostiene que los vecinos de Ubrique intentaron llevárselo para casarlo con la patrona de Los Remedios, aunque su propósito no llegó a cumplirse. La otra asegura que la imagen apareció tras salvar a un grupo de marineros en un naufragio. Sea cual sea la verdadera, lo que no cambia es el cariño que el pueblo siente por San Blas, hasta el punto de que muchos se identifican más con él que con el patrón oficial, San Esteban.

El programa completo del martes 3 de febrero

La jornada arrancará temprano y con mucho ritmo. A las 09.00 horas se escucharán las dianas interpretadas por la Charanga Los Sones, que recorrerá las principales calles del municipio despertando a quien todavía no esté en pie. Luego el acto religioso en honor a San Blas comenzará a las 11.00 horas, acompañada por el Coro Hermandad. Al finalizar, la imagen saldrá a la calle para protagonizar la procesión más singular de toda la provincia. Allí vuelve a aparecer la esencia más conocida de esta celebración. El santo baila, o más bien es mecido por los portadores al ritmo de canciones inesperadas que convierten el recorrido en un espectáculo festivo, espontáneo y profundamente querido. La charanga lo acompaña durante todo el trayecto, haciendo que cada calle se convierta en un pequeño escenario.

A partir de las 14.30, el movimiento se desplaza al Recinto Ferial, en la calle San Blas. Allí suelen reunirse vecinos y visitantes alrededor de una mesa donde no faltan los sabores de siempre. La degustación de productos locales se convierte casi en una excusa para conversar, reencontrarse y coger fuerzas antes de que la música vuelva a tomar el protagonismo por la tarde.

La música seguirá sin descanso. El Grupo Musical Triocaz animará las primeras horas, seguido de la Orquesta Zafiro, que continuará hasta entrada la noche. Para entonces, el pueblo mantendrá ese ambiente festivo que hace tan reconocible esta celebración. No hay prisa, porque el día está pensado para disfrutarse sin mirar el reloj.

Cabe añadir que la tradicional Suelta Del Toro que suele hacerse antes de la procesión parece que este año no se llevará a cabo. La fiesta suele celebrarse durante un par o tres de días, pero este 2026 el programa concentra las actividades en un sólo día, el martes 3 de febrero.

De todos modos, será un día intenso y especial ya que el Día de San Blas no es sólo una tradición heredada. Es un símbolo de identidad que se resiste a perder fuerza. Muchos aseguran que, junto con la feria de agosto, constituye el corazón cultural del municipio, una cita que cada año vuelve a reunir a quienes dejaron el pueblo pero que regresan para la celebración y a quienes siguen viviendo en él, custodiando una devoción que ha sobrevivido al tiempo.