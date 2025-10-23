Entradas para las luces de Navidad en el Jardín botánico de Málaga: fechas, precios y cómo comprarlas

Aunque estemos todavía en octubre y Halloween y Todos los Santos, sean las próximas fiestas anotadas en la agenda o el calendario, es evidente que la Navidad se acerca y que algunos eventos al respecto ya comienzan a destacar. En el caso de Málaga, tenemos que hablar de uno de los planes más esperados, que regresa con más magia que nunca. Se trata del espectáculo de luces en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. Toda una experiencia inmersiva que, este año, nos lleva de la mano de Alicia y sus inolvidables personajes por un mundo navideño lleno de fantasía.

Bajo el título Alice Christmas – La Navidad mágica, este recorrido nocturno propone una reinterpretación única del clásico de Lewis Carroll. El visitante se adentra en un universo onírico que va desde lagos helados hasta cúpulas doradas, siempre rodeado por el encanto natural del jardín. Puedes encontrar música, esculturas luminosas, personajes que cobran vida y zonas interactivas que convierten cada paso en un capítulo nuevo del cuento. Y sí, este año hay muchas novedades que lo hacen aún más especial: más zonas iluminadas, un mirador espectacular y hasta algodón de azúcar gratis para los más pequeños. Por ello, si deseas asistir a este espectáculo de Navidad en el Jardín Botánico de Málaga, debes estar atento y tomar nota. A continuación te explicamos cómo comprar las entradas para para las luces de Navidad en el Jardín botánico de Málaga, qué precios tiene cada tipo de entrada y qué días puedes aprovechar descuentos especiales. De este modo no te vas a perder uno de los espectáculos más bellos y navideños de Andalucía.

Así puedes comprar las entradas para el Jardín Botánico

Adentrarse en esta experiencia navideña requiere planificar bien la visita, ya que las entradas no se venden en taquilla y hay franjas horarias concretas. Las entradas deben comprarse online de forma anticipada, y la mejor opción es hacerlo a través de plataformas autorizadas, como por ejemplo MalagaEntradas.com.Esto no sólo garantiza que puedas elegir disponibilidad del día y la hora que prefieras, sino que además te permite escoger entre distintas tarifas y descuentos aplicables.

Al hacer la compra de entradas, tendrás que elegir el horario en el que quieres entrar. Hay varios tramos disponibles y conviene fijarse bien porque, una vez dentro, ya no te apuran: puedes recorrerlo todo a tu ritmo, sin mirar el reloj. Si vas con niños menores de 12 años, además, hay un detalle que les hará ilusión: les darán algodón de azúcar gratis al llegar. Un gesto sencillo, pero que suma a la magia del lugar. Eso sí, mejor ir con tiempo y con calzado cómodo, porque aunque el paseo es accesible, hay tramos de tierra y algo de pendiente.

Este año, además, han ampliado las zonas de restauración, así que si te apetece picar algo o tomar algo caliente mientras paseas, tendrás varias opciones para elegir. Y si vais en grupo, merece la pena mirar los precios con calma, porque a partir de diez personas aplican descuentos. Eso sí, es importante marcar la tarifa correspondiente al hacer la reserva, porque no se puede modificar después.

Precios de las entradas para ver las luces de Navidad

El precio de las entradas para Alice Christmas – La Navidad mágica varía según el tipo de visitante, la fecha elegida y la hora de entrada. Pero en general, existen tres niveles de precios: tarifa general, tarifa reducida y días con precio especial al 50 %. Aquí te lo resumimos para que no haya dudas y puedas comprar la entrada que más te convenga.

La tarifa general es la que se aplica en la mayoría de días y horarios. En este caso, los precios de las entradas son los siguientes:

Adultos: 15,50 €

Infantil (de 4 a 12 años): 11,50 €

Personas con movilidad reducida: 12,70 €

Grupos (a partir de 10 personas): 11,30 € por persona

En cambio, en el caso de que prefieras una opción más económica, puedes aprovechar los horarios con precio reducido, que se aplican en franjas concretas todos los días, a excepción de días concretos en los que el descuento todo el día es del 50 % y que vemos como última opción. En ese caso, las entradas cuestan los siguientes precios:

Adultos: 11,50 €

Infantil: 7,50 €

Grupos: 8,50 €

Movilidad reducida: 9,50 €

Y debes estar atentos, porque como decimos, fechas muy concretas en las que el precio baja aún más, con descuentos del 50 %. Estas fechas son: 1, 9, 15, 22, 29 de diciembre y 6 de enero. Si eliges ir en uno de esos días, los precios se quedan así:

Adultos: 8,50 €

Infantil: 6,50 €

Movilidad reducida: 6,60 €

Grupos: 8,50 €

La diferencia de precio se nota, así que si te encaja ir en uno de esos días con descuento o puedes elegir un horario reducido, merece la pena. Es una forma sencilla de ahorrar sin renunciar a la experiencia completa. Y si vas con peques de hasta 3 años, mejor aún: no necesitan entrada, entran gratis. Sólo hay que tener en cuenta que siempre deben ir acompañados por un adulto que sí tenga entrada.

Ahora ya lo sabes todo sobre este espectáculo de luces de Navidad en el Jardín Botánico de Málaga, sólo te queda apuntar las fechas de cuándo se celebra: del 28 de noviembre al 6 de enero de 18:30 a 22:30 horas.