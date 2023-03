La diputada de Podemos que cobra 53.000 € y se ha escaqueado del Pleno: «Hoy la agenda política es el 8M»

OKDIARIO ha hablado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía y diputada del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, que este miércoles se ha ausentado de parte de la sesión plenaria del Parlamento andaluz para acudir a la manifestación del 8M convocada por Podemos en Sevilla.

Preguntada por este periódico al respecto, Durán ha negado haberse escaqueado del Pleno: «No he decidido faltar, he asistido y he estado presente en la votación de la ley de emergencia», ha señalado, si bien a la hora en que arrancaba la manifestación, las 18:30 horas, la sesión Plenaria aún no había concluido. «Hoy desde luego la agenda política y mediática está en la lucha feminista», se ha justificado la diputada, que se embolsa 53.000 euros anuales.

Cuestionada sobre si la convocatoria aludía también a los beneficios penitenciarios que la ley del sólo sí es sí impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha desatado en más de 700 agresores y abusadores sexuales, Durán ha optado por lanzar balones fuera: «Hoy sólo cabe un mensaje, que es poner en valor la conquista en derechos que se han ido logrando. Sobre esa ley sólo voy a decir una cosa, y es que los avances que se están consiguiendo desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Unidas Podemos, son avances históricos que vienen respaldados por la lucha feminista. Y no vamos a consentir ni que el PP ni Vox ni PSOE nos devuelvan al Código Penal de la Manada. Hoy, aquí, 8 de marzo, queremos centrar parte de nuestra concentración en volver a poner el consentimiento en el centro del Código Penal».

Los manifestantes, por su parte, sí han entrado a valorar la excarcelación de violadores derivada de la aplicación de la Ley Montero. A preguntas de OKDIARIO Andalucía, una asistente se ha mostrado «totalmente a favor» de la ley del sólo sí es sí que, recordemos, ha beneficiado ya a 152 agresores y abusadores sexuales sólo en la comunidad andaluza.

«La ley es estupenda, aunque excarcele a violadores. Nos va a defender mucho mejor que la ley anterior. Los violadores van a terminar saliendo, un mes antes o un mes después. Cuando nos pasen cosas esta ley nos va a defender, con la otra era imposible. Estoy totalmente a favor de esta ley», ha sentenciado una de las mujeres presentes en la convocatoria, a la que han acudido cientos de sevillanos.