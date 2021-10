La activista feminista Pamela Palenciano se encuentra actualmente de gira por la provincia de Cádiz con su monólogo ‘No sólo duelen los golpes’, una función que el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid investiga por un presunto delito de trato degradante contra los hombres.

La actuación, financiada con dinero público de la Diputación socialista, se llevará a una quincena de colegios gaditanos. Vox Cádiz ha tenido acceso al contrato que vincula a ambas partes y el montante económico asciende a 10.490,26 euros. En total, 19 funciones replicadas en teatros, casetas municipales, bibliotecas y colegios -la mayoría institutos de Educación Secundaria y, por lo tanto, menores de edad-.

La diputada autonómica de VOX por Cádiz, Ángela Mulas, ha denunciado que estas prácticas «convierten los centros educativos en talleres de adoctrinamiento ideológico» y exige a la Junta de Andalucía cumplir el pin parental acordado con el Gobierno andaluz en los últimos presupuestos autonómicos.

Entre las ‘perlas’ de la feminsta jienense en ‘No sólo duelen los golpes’ destaca la siguiente afirmación: «Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores». Recientemente, en un vídeo difundido en redes sociales, redefinía la violencia doméstica: los hombres «maltratan» y las mujeres «tratan mal», que «no es lo mismo».

Asimismo, en su función apela al uso de la violencia, precisamente, para denunciar la violencia machista: «Cuando yo le he pegado a mi novio esa pedazo de hostia, mi novio reacciona así (gestos de dolor). ¿No os están entrando ganas de que le meta 26 más? Mi hostia tenía un objetivo: que el tío hablara, y como no habla, me lío a hostias con él».

En 2019 tres jóvenes abandonaron el auditorio El Pósito de Linares (Jaén) en mitad de su espectáculo descontentos con lo que Palenciano transmitía a los alumnos. La feminista, ya sin ellos, se dirigió a la platea: «Como ya no están aquí, que se jodan. Les he imitado cuando se iban y no se han dado cuenta, hay que ser gilipollas para no verlo». La monologuista fue contratada en el Día de la Mujer por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, entonces gobernado por el PSOE.

La activista jienense actuó también el pasado 14 de octubre en el edificio Constitución 1812 de la capital gaditana, conocido como Aulario La Bomba, esta vez de la mano del Ayuntamiento de José María González ‘Kichi’ y de la Universidad de Cádiz.

Los colegios ‘premiados’

Según el cartel elaborado por la propia Diputación, diferentes centros educativos de la provincia de Cádiz como el IES San Juan de Dios de Medina, el IES Almadraba de Tarifa, los IES Poeta García Gutiérrez y La Pedrera Blanca de Chiclana, el IES Salmedina de Chipiona o el IES Seritium de Jerez, ya han ofrecido esta actuación a sus alumnos en días lectivos y en horario de clase, entre las 8:30 y las 12:00 horas.

En los próximos días harán lo propio el Centro de Formación Profesional José Cabrera de Trebujena, el IES Pintor Juan Lara de El Puerto, el IES Sierra de Líjar en Olvera, el IES Castillo de Matrera de Villamartín, el IES Castillo de Fatetar de Espera y el IES Sidón de Medina, además de otras funciones de entrada libre en El Gastor, Jerez y Puerto Serrano.

Palenciano declaró este miércoles ante la juez que investiga la denuncia de la Asociación Hombres Maltratados, aunque se negó a responder las preguntas de la acusación, que atribuye su silencio a la «falta de argumentos». La feminista ya fue vetada el pasado 9 de octubre en unas jornadas de igualdad en Navalagamella (Madrid) subvencionadas, entre otros, por el Ministerio de Irene Montero.