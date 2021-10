La activista feminista Pamela Palenciano, que este miércoles ha declarado ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid por un presunto delito de trato degradante contra el hombre en su monólogo ‘No sólo no duelen los golpes’, acumula ya varias polémicas en sucesivas declaraciones denunciando la violencia machista.

La Asociación Hombres Maltratados ha rescatado un vídeo publicado por la jienense en redes sociales en el que redefine la violencia en la pareja: el maltrato es exclusivo de los hombres y las mujeres no «maltratan» sino que sólo «tratan mal». Y pone como ejemplo algunas de sus experiencias con el sexo opuesto.

La feminista defiende que «si yo estoy en una relación heterosexual donde estoy con un hombre, por más que él no sea celoso, posesivo o maltratador», la relación está desequilibrada porque «por construcción social, el hombre vale más que la mujer».

Así, esta superioridad hegemónica del hombre en la pareja que denuncia Palenciano le permite «machacar» a la mujer, pero no al contrario. «Para maltratar», la jienense defiende que es necesaria una posición preponderante: «Maltratar es desde arriba, desde abajo sólo se puede tratar mal».

La activista y monologuista detalla que fue maltratada en una de sus relaciones, lo que propició que con su posterior pareja intentara equiparar unos supuestos roles siempre desiguales: «Estoy sacando una rabia que no pagué con el otro -novio-«, una relación en la que asumió que «el amor es que te controlen, que sean celosos… Y que si el otro no lo hace, intento hacerlo yo y voy intentando subir para igualarme».

Esto justificaría que la violencia de la mujer sobre el hombre no pueda ser catalogada como maltrato: «Yo no le dejé -a su novio- ningún tipo de trauma con su autoestima, con no poder volver a tener pareja o con tener miedo de su sexualidad». Es por ello que «cuando yo le pedí perdón a mi pareja por haberle maltratado -hace signos de comillas con las manos-, me dijo: ‘Tú a mí no me has maltratado, tú me has tratado mal, que no es lo mismo’».

La Asociación de Hombres Maltratados, que lamenta «sus innumerables declaraciones contra la dignidad y los derechos de los hombres», ha denunciado que Palenciano no sólo «no retira lo que dijo» en su monólogo, «sino que lo repite, lo explica y lo justifica». ¿Qué dijo? Entre otras cosas, que «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores».

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió este martes en redes sociales a la feminista jienense en la víspera de su juicio: «Mientras que uno de cada cinco chicos entre 15 y 29 años cree que no existe la violencia machista, ‘No sólo duelen los golpes’ lleva años concienciando a las generaciones jóvenes y realizando una importantísima labor para que las adolescentes puedan identificarla. Todo el apoyo».