La activista feminista Pamela Palenciano ha declarado en la mañana de este miércoles ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid por un presunto delito de trato degradante contra los hombres en su monólogo ‘No sólo duelen los golpes’.

La jienense ha rehusado todas y cada una de las preguntas de la acusación, la Asociación de Hombres Maltratados, que atribuye su silencio a la «falta de argumentos». Su pareja, Iván Larreynaga, presente en el juicio como productor del espectáculo, también se ha negado a responder a la citada agrupación, que interpuso la querella el pasado 4 de junio. Las dos denuncias dirigidas anteriormente contra la feminista, en 2017 por «apología a la violencia» y en 2019 por «maltrato a menores», fueron archivadas.

Fin de la declaración. Pamela se ha negado a declarar y no ha respondido a ni una sola de nuestras preguntas. https://t.co/OplhC7oXuf — Asociación Hombres Maltratados (@AsocMaltratados) October 20, 2021

Palenciano, que en ocasiones ha defendido que en su monólogo interpreta a varios personajes -un hombre maltratado, un hombre maltratador, una mujer maltratada y una mujer maltratadora-, ha decidido contestar sólo a las interpelaciones de la juez. «Contentas de que haya llegado este día, de haber declarado y respondido a todas las preguntas de la juez sobre nuestro proyecto», ha señalado en redes sociales. Este martes, la monologuista adelantaba que «nuestra declaración consiste en contar qué es el proyecto. Confiamos en el sentido común de la Justicia».

Contentas de ke haya llegado este día, de haber declarado y respondido a todas las preguntas de la jueza sobre nuestro proyecto #nosoloduelenlosgolpes pic.twitter.com/IvgpDOZ31n — Pamela Palenciano (@Nosolopam) October 20, 2021

La Asociación Hombres Maltratados ha avanzado que solicitará más diligencias y aclaraciones a la investigada a raíz de su testimonio.

Sus ‘perlas’

Pese a que la asociación ha solicitado paralizar su monólogo hasta que concluya el juicio, Palenciano se encuentra actualmente de gira por la provincia de Cádiz contratada por la Diputación socialista. Su función se llevará a al menos una quincena de colegios gaditanos y sus «soflamas incendiarias» contra el hombre serán representadas ante centenares de alumnos, algunos de ellos menores de edad.

El pasado sábado 9 de octubre la feminista ya fue vetada en unas jornadas de igualdad celebradas en el municipio madrileño de Navalagamella y subvencionadas por el Ministerio de Irene Montero y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El propio alcalde optó por cancelar su monólogo para «evitar polémicas» ante «unos cuantos juicios pendientes» por actuar de «manera sesgada» contra el género masculino.

Un día antes, algunos padres del IES El Espinillo de Madrid trasladaron su «preocupación» por que sus hijos tuvieran que escuchar algunas de las frases que la monologuista refiere en su actuación, tales como «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores».

Asimismo, la jienense denuncia en su espectáculo la execrable violencia machista apelando al uso de más violencia: «Cuando yo le he pegado a mi novio esa pedazo de hostia, mi novio reacciona así (gestos de dolor). ¿No os están entrando ganas de que le meta 26 más? Mi hostia tenía un objetivo: que el tío hablara, y como no habla, me lío a hostias con él».

Palenciano, por contra, se ha desmarcado de cualquier delito de odio contra el hombre y asegura que su aversión no se dirige contra el género masculino en su totalidad, sino contra «la masculinidad hegemónica y el machismo».