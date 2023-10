La desgarradora carta de la tía de Álvaro Prieto: «Querías regresar a casa sin hacer ruido…»

La tía de Álvaro Prieto le ha escrito una desgarradora carta en la que recuerda a su sobrino y en la que muestra su dolor ante el trágico final del jovencísimo cordobés. En la misiva, su tía le felicita por lo bien que ha elegido a sus amigos. Uno de ellos, de hecho, también le ha escrito otra emotiva carta en la que recuerda su último «te quiero, bro».

«Nuca jamás pensé que en el capítulo de la vida me vería escribiéndote una carta, Álvaro. España entera te llora. Y es que tú jamás diste un partido por vencido, por eso que querías regresar a casa, sin hacer ruido. Sin preocupar a nadie. Cuatro días de dolor infinito, de unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales que guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos. Esos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna. Esos son tus amigos, Álvaro. ¡Y qué bien elegiste chaval!», ha escrito la tía de Álvaro Prieto.

Otras palabras que encogen el alma son las que ha escrito el último amigo que estuvo con Álvaro Prieto antes de su desaparición. «Te quiero dar las gracias por estar todos los días desde mu chocos (sic) pegado a mí, de mi mano. Quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo) pero jamás diría que no. Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese último ‘te quiero bro’ allí sentados en la acera de la carretera antes de entrar en la discoteca», escribe en una emotiva carta dedicada a Álvaro Prieto. «No sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo, es muy muy muy grande, de verdad».

Misa

El Cabildo Catedral de Córdoba ha expresado este martes su «más sentido pésame a la familia y seres queridos del joven Álvaro Prieto», tras conocerse este lunes su fallecimiento en Sevilla, ciudad donde había desaparecido el pasado jueves este jugador juvenil del Córdoba C.F., por el que el Cabildo ofrecerá este martes, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, la misa capitular de este mismo día, rogando «por su eterno descanso».

Así lo ha anunciado la institución capitular, en una nota, señalando que, del mismo modo, ha decidido suspender la rueda de prensa prevista para esta mañana, en la que el Cabildo iba a presentar el proyecto de restauración de los brazos norte y sur del crucero de la Mezquita-Catedral.

Se da la circunstancia de que la suspensión de convocatorias y actos públicos previstos inicialmente para este martes también la ha aplicado la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, al igual que la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, decretando también estas dos últimas instituciones como día de luto oficial este martes, mientras que la Universidad de Córdoba (UCO), de la que era alumno el joven fallecido, ha decretado tres días de luto oficial.