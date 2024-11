¿La DANA se ha llevado tu coche? Un alumno de Ingeniería te ayuda a encontrarlo con esta sencilla web

Tras el paso de la DANA por nuestro país, cientos de personas han perdido sus coches. Cuando el nivel del agua comenzó a subir muchos conductores se vieron obligados a abandonarlos y las riadas los arrastraron metros o incluso kilómetros. Más de 100.000 vehículos se han visto afectados por el temporal y algunos todavía siguen enterrados bajo el lodo.

Consciente de esta problemática, René Molina, estudiante almeriense de Ingeniería Mecánica en la Universitat Politècnica de València (UPV) ha lanzado una plataforma colaborativa para ayudar a quienes han perdido sus vehículos durante la reciente DANA. La web, llamada tucochedana.es, permite a los usuarios buscar y registrar coches que han sido arrastrados o extraviados en las zonas afectadas por el temporal.

Si quieres contribuir, bastará con que registres los coches que vas encontrando por las calles, rellenando el formulario y agregando la ubicación. Si has perdido tu coche, espera a que los demás lo registren y localízalo. Hasta el momento se han registrado en la plataforma un total de 1.116 vehículos.

¿Cómo funciona?

A pesar de que la web presenta un diseño intuitivo y una navegabilidad sencilla, procedemos a detallar su funcionamiento. Las dos principales secciones están bien definidas, dependiendo de si buscas tu coche o has encontrado uno.

Consulta de vehículos perdidos: en esencia, la búsqueda se realiza introduciendo la matrícula del coche desaparecido y, si está registrado, la web mostrará su localización exacta.

Dar de alta un vehículo encontrado: permite que los voluntarios registren vehículos encontrados en la calle y añadan datos como la marca, modelo, color, ubicación (localidad y dirección) y otros detalles adicionales. Además, se pueden adjuntar imágenes, lo que en algunos casos podrá servir para reclamar daños al seguro. También se incluye la opción de que el teléfono registre automáticamente la ubicación del vehículo por sistema GPS, más cómodo y preciso.

Cabe recalcar que la cifra de vehículos inscritos en la plataforma no ha parado de crecer en las últimas horas, por lo que quizá el suyo no aparezca en un primer intento, pero sí más adelante. Tal como detalla Valencia Secreta, no es necesario que accedas a la web constantemente. Si introduces tu matrícula y no está registrada en la base de datos, un bot de Telegram se encargará de revisarla cada hora para que, en caso de que se añada tu coche, te llegue un aviso.

Aunque por ahora sólo se puede acceder a través de la web, ya se están desarrollando aplicaciones para Android e iOS.

La web cuenta también con un formulario de registro para los voluntarios a fin de evitar la duplicidad de zonas de búsqueda.

Dado que se trata de una iniciativa que trabaja con datos personales, un voluntario graduado en Derecho ha desarrollado una política de privacidad de datos que puedes leer aquí.

El impacto de esta iniciativa ha captado la atención de organismos oficiales como el 112 y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han decidido integrar la plataforma en sus bases de datos para facilitar la localización y recuperación de vehículos.

El impulsor de la página, natural de Antas, es alumno de 2º curso de Ingeniería Mecánica en la UPV. René ha contado con el apoyo de Juan Francisco Soler, su antiguo profesor de Informática en el IES Alyanub de Vera (Almería), que lo ha acompañado en el desarrollo del proyecto.

Desde el Ayuntamiento de Antas han expresado su orgullo por este futuro ingeniero y por todos los vecinos que colaboran activamente en la ayuda a los damnificados por la DANA.