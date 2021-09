Las aguas bajan revueltas por el Guadalquivir. Tanto que los tambores de adelanto electoral en Andalucía han terminado por romper a Ciudadanos en dos. Por un lado, el aparato, que mantiene pactos con PSOE y Podemos y se niega a la celebración de primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Junta, y por otro, la cada vez más visible corriente crítica, que reclama la participación de los afiliados en dicho proceso interno, con garantías.

El pasado 31 de mayo, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, mantuvo una reunión interna con su grupo en el Parlamento andaluz y allí evidenció su apoyo a Marín, al que incluso llegó a calificar de «candidato», según fuentes del partido que gobierna en coalición con los ‘populares’ de Juan Manuel Moreno Bonilla. La consigna lanzada entonces fue que la formación naranja «no estaba para primarias» y dicha postura se sigue manteniendo desde la dirección nacional.

Ante ello, la corriente crítica ‘Renew Andalucía’ ha surgido en las redes sociales reclamando «primarias ya» y definiéndose como una plataforma de apoyo a «una candidatura alternativa de Cs Andalucía liderada por Rocío Ruíz y Fran Carrillo», en alusión a la actual consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta y el ex portavoz adjunto y diputado regional. De momento, ninguno ha dado el paso oficialmente, ya que no están convocadas las primarias, ni la cúpula de Arrimadas tiene previsto autorizarlas.

Este sector crítico sostiene que el actual líder autonómico y vicepresidente andaluz, Juan Marín, «no es el candidato adecuado para garantizar la resistencia del proyecto liberal que representa Ciudadanos». Es más, desde ‘Renew Andalucía’ sospechan que hay un pacto entre Arrimadas y Marín para no convocar primarias en ningún caso, lo que supone de facto «secuestrar al partido», denuncian.

La portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, afín al aparato, alejó este miércoles la posibilidad de una votación interna para elegir candidato naranja a la Junta y manifestó que para los andaluces, la cuestión de «primarias o no» en cualquier partido político es ahora mismo «la cuestión 1.537.012» entre sus preocupaciones.

«No puedo perder ni un segundo» en eso «con la que está cayendo en muchísimas familias que no pueden atender los suministros básicos de la luz», con la situación actual de pandemia que sigue generando «muchas muertes», o con el «decreto trampa que nos ha puesto el Gobierno de la nación» para la concesión de ayudas a la solvencia empresarial a pymes y autónomos afectados por la crisis de la Covid-19, afirmó Pardo, persona de total confianza de Marín, según informó Ep.

Por su parte, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, no dudó en posicionarse también a favor de Marín como «candidato» a la Junta en una entrevista en la Cadena Ser. Bosquet señaló que tanto en la anterior legislatura, como ahora, el grupo de Cs en el Parlamento andaluz estaba liderado por Juan Marín, y, «como se ha hecho un buen trabajo, sigo apostando por él». «Creo que ahora mismo la solvencia de Juan como candidato a la Junta, máxime cuando está ejerciendo como vicepresidente, está demostrada», enfatizó.

Acto de inicio

Desde ‘Renew Andalucía’ han denunciado que «Marín usa el partido y los actos para promocionarse en una guerra sucia donde otros posibles candidatos a las primarias no tienen oportunidad de hacerse oír y miembros del partido son excluidos». De este forma, los críticos se refieren a un acto de inicio del curso político organizado por Ciudadanos Andalucía para el próximo 12 de septiembre y cuestionan que no hayan sido incluidos como ponentes ni la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, ni el ex portavoz adjunto Fran Carrillo, «los más valorados por los votantes». En cambio, sí aparecen el consejero de Educación, Javier Imbroda, o el propio Marín.