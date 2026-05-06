Cielos poco nubosos y viento variable en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán Andalucía el 6 de mayo de 2026, aunque en las sierras se espera nubosidad de evolución y algunas precipitaciones débiles podrían presentarse en las provincias orientales. Por la tarde, la nubosidad aumentará en la vertiente mediterránea, mientras que las temperaturas mínimas permanecerán estables y las máximas experimentarán un ligero ascenso. Vientos flojos y variables completarán el panorama meteorológico en buena parte del territorio.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de mayo

Cielos despejados con nubes al atardecer en Sevilla

El día en Sevilla se presenta sereno, con un cielo que se despereza lentamente, adivinando un matiz de azul en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados en las primeras horas y una máxima de 26 a medida que el sol se eleva. Sin embargo, el ambiente puede tornarse algo cargado, ya que la humedad alcanzará su punto más alto, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 27 grados.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo cederá un poco, dejando atrás esa claridad matutina para lucir algunas nubes. Con el viento soplando suavemente, sin grandes ráfagas que incomoden, la jornada promete ser bastante placentera. Las horas de luz se extenderán hasta la puesta del sol a las 21:17, brindando una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo al caer la tarde, con temperaturas agradables que invitan a acercarse a esos rincones encantadores de la ciudad.

Córdoba: nubosidad y viento fuerte hoy

El aire en Córdoba anticipa un día de sorpresas, donde los nubarrones amenazan con alterar la calma habitual. La mañana despierta con cielos nublados y temperaturas frescas que rondan los 10 grados, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente tenso pero cargado de expectación.

A medida que avanza el día, se espera que el tiempo evolucione de manera drástica, con un marcado descenso térmico que podría llevar la sensación térmica hasta los 9 grados. Aunque no se prevén lluvias significativas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 7 km/h, sumando una humedad del 95% que hará sentir el ambiente aún más denso. Es recomendable llevar un paraguas a mano, por si acaso.

En Huelva, día tranquilo con sol y nubes

El tiempo se presenta estable y templado a lo largo del día, con un cielo ligeramente nublado por la mañana que dará paso a intervalos de sol en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados, con vientos suaves que no afectarán a las actividades cotidianas.

Es una jornada ideal para pasear y disfrutar del aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades diarias con calma. Aprovecha para salir y apreciar lo que la naturaleza tiene para ofrecer en estos agradables momentos.

Ambiente fresco y mayormente despejado en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 15°C. El cielo se presenta despejado por la mañana, lo que permitirá disfrutar de la salida del sol a las 07:26. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará una máxima de 21°C, con una sensación térmica similar, manteniendo un tiempo agradable y sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, se prevé un aumento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable estar atentos.

Por la tarde, el cielo continuará siendo mayormente despejado, aunque se vislumbran algunas nubes a partir de las horas de sol. La temperatura descenderá suavemente, rondando los 18°C durante la noche. La humedad, que variará entre un 40% y un 80%, puede dar lugar a un ambiente algo pesado, especialmente al caer la tarde. En total, Cádiz disfrutará de unas 13 horas de luz, perfectas para aprovechar y disfrutar del día.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresquito, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas oscilan entre los 12 y los 13 grados, proporcionando una sensación térmica agradable. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura máxima hasta los 23 grados por la tarde. Resulta recomendable llevar ropa ligera y protección solar para disfrutar al máximo de este día soleado y sin lluvia.

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

El cielo de esta mañana se presenta despejado y con un suave viento del sureste que acaricia la ciudad. Las primeras horas son frescas con 15 grados, pero a medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 25 grados, brindando una tarde agradable para disfrutar al aire libre.

Aunque se prevé un cielo claro, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura bajará a 18 grados. La sensación térmica podría llegar a alcanzar los 26 grados durante el día, así que hidratarse es esencial. La humedad, que oscilará entre el 35 y el 90 por ciento, puede hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente en horas pico.

Granada: cielos despejados con probabilidad de lluvia

Un día dinámico se presenta ante nosotros en Granada. Esta mañana, los cielos estarán despejados y las temperaturas rondarán los 10 grados, creando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, las nubes irán en aumento y estará presente una ligera probabilidad de lluvia por la tarde-noche, cuando las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo matutino bajo el sol, pero no olvide llevar un paraguas, ya que se prevén lluvias leves más tarde. La brisa será casi imperceptible, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre.

Almería: cielo despejado con nubes y lluvia posible

Las primeras horas traen un cielo despejado que se irá nublando a medida que avance la jornada. La mañana arranca fresca con una mínima de 15°C y aunque disfrutaremos de temperaturas agradables de hasta 21°C, la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, con un 25% de probabilidad de lluvia.

A medida que el sol se asome por el horizonte a las 07:10, se espera que la humedad alcance picos bastante elevados. Con vientos del sur a 15 km/h y ráfagas que alcanzarán los 7 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde y estar preparados para cambios en el cielo conforme se acerque la noche. El día culminará con una temperatura cálida de 23°C y un atardecer a las 21:02.