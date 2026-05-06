Casi nadie lo sabe, pero este es el hábito de Marc Márquez que le permite seguir compitiendo al más alto nivel

Pocos detalles de la vida diaria de los deportistas de élite trascienden más allá de los focos de la competición, pero son precisamente esos hábitos silenciosos los que, en muchas ocasiones, marcan la diferencia entre mantenerse en la cima o quedarse atrás.

En el caso de Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, existe una rutina tan constante como exigente que explica su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel pese al paso del tiempo y a las lesiones que han condicionado su trayectoria en los últimos años.

Disciplina y muchos entrenamientos

El piloto catalán ha construido su carrera sobre una base de disciplina que no distingue entre días de carrera y jornadas de descanso. En una reciente conversación pública, el propio Márquez ha explicado que sus objetivos no cambian a lo largo del año, subrayando que su compromiso con el rendimiento es permanente. Para él, la élite no admite pausas prolongadas ni concesiones, ya que cualquier descuido puede tener consecuencias inmediatas en un deporte donde las diferencias se miden en milésimas.

Esta mentalidad se traduce en una organización milimétrica de su día a día, donde cada decisión responde a un objetivo claro: optimizar su rendimiento. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor, con una planificación adaptada a las necesidades específicas de su cuerpo en cada momento de la temporada.

Durante una entrevista a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Marc Márquez comenta: «Yo me levanto y priorizo siempre mis entrenos. Lógicamente, un deportista no puede estar entrenando ni 24 horas al día ni los 365 días del año. Tienes que tener también tu descanso».

A diferencia de lo que podría pensarse, la clave no reside en una sobrecarga de trabajo. Márquez insiste en que el descanso es tan importante como el entrenamiento, una idea que ha ido ganando peso con el paso de los años.

La rutina de Marc Márquez

El día del piloto comienza temprano, a las ocho de la mañana, siguiendo una rutina que apenas varía. Antes de cualquier actividad física, da prioridad al desayuno, consciente de que la alimentación es el primer paso para afrontar una jornada exigente. Sus elecciones son sencillas, pero funcionales: avena o tostadas con pavo y aguacate, acompañadas de café para activar el organismo.

Este primer hábito es uno de los pilares de su rendimiento. La regularidad en los horarios y la calidad de los alimentos permiten mantener niveles de energía estables, algo fundamental en disciplinas donde la concentración y la resistencia son determinantes. Márquez reconoce que las mañanas no son su momento más activo, pero ha aprendido a gestionar esa dificultad a través de una rutina constante.

Tras el desayuno, el entrenamiento ocupa el centro de su jornada. Sin embargo, lejos de limitarse a rodar en moto, su preparación es mucho más amplia y diversa. El gimnasio se convierte en una pieza clave, donde trabaja la musculatura específica que le permite soportar las exigencias físicas de la competición.

El papel del equipo médico

Uno de los aspectos menos visibles de la preparación de Márquez es el trabajo coordinado con su equipo de profesionales. Fisioterapeutas y fisiólogos desempeñan un papel fundamental en la planificación de su entrenamiento y en la recuperación tras el esfuerzo.

El piloto reconoce que la edad y la experiencia han cambiado su forma de entrenar. Lo que en sus primeros años podía resolverse con intuición o esfuerzo adicional, ahora requiere una gestión mucho más precisa. La dieta, los suplementos y la carga de trabajo se ajustan de manera individualizada, teniendo en cuenta tanto el calendario de competición como el estado físico general.

Este enfoque científico del entrenamiento es una de las claves que le permite mantenerse competitivo. La capacidad de adaptación, tanto física como mental, se convierte en un factor decisivo en una disciplina donde el margen de error es mínimo. Márquez ha sabido rodearse de un equipo que le permite optimizar cada aspecto de su preparación.

Una preparación física muy exigente

Contrariamente a la imagen habitual del piloto que entrena constantemente sobre dos ruedas, Marc Márquez limita sus sesiones con la moto a una o dos veces por semana en condiciones normales. Sólo en periodos específicos, como la pretemporada, aumenta esa frecuencia. Esta decisión responde a una estrategia clara: evitar el desgaste innecesario y centrarse en un entrenamiento más completo.

El grueso de su preparación se reparte entre el trabajo de fuerza y el entrenamiento cardiovascular. Tres días de gimnasio se combinan con dos o tres sesiones de cardio, configurando una rutina equilibrada que le permite desarrollar resistencia, potencia y coordinación. A ello se suma un día de descanso, imprescindible para la recuperación tanto física como mental.

Este planteamiento rompe con ciertos mitos sobre el entrenamiento en el motociclismo y pone de relieve la importancia de la preparación física general. La moto es una parte del rendimiento, el resto se construye fuera del circuito, en el trabajo diario y constante.