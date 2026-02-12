Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET prevé cambios en el tiempo hoy

Cielos muy nubosos y precipitaciones débiles marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 12 de febrero de 2026. Aunque se esperan grandes claros a lo largo de la mañana, las lluvias podrían ser localmente moderadas, especialmente en el entorno de Grazalema. Las temperaturas mínimas descenderán, sobre todo en el tercio oriental, mientras que las máximas ascenderán en la vertiente atlántica. Los vientos serán flojos a moderados, con rachas fuertes en zonas altas.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de febrero

Cielo gris con chubascos y claros en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana. A medida que el sol asoma tímidamente a las 08:16, la temperatura mínima rondará los 13 grados, mientras que la humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, dejando paso a un ambiente más cálido, con máximas que tocarán los 20 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en la tarde-noche, aunque con menos intensidad. La puesta del sol a las 19:00 nos regalará unas horas de luz que invitarán a disfrutar de la ciudad, aunque siempre con un ojo en el cielo, que podría volver a llorar en cualquier momento.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que apenas supera los 12. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 90% y el viento, que sopla del oeste a 20 km/h, traerá consigo ráfagas de hasta 45 km/h.

La tarde promete un contraste notable, con un cielo que se tornará más nublado y temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados. La humedad, que puede llegar al 95%, hará que la sensación térmica se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias podrían ser intensas y el viento, fuerte.

En Huelva, cielo nuboso con posibles gotas

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo algo nuboso que podría dejar caer algunas gotas, especialmente por la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con un viento leve que no interrumpirá las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en una terraza, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el tiempo para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y una probabilidad de lluvia del 100% que se extenderá desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y aunque las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 15°C y máximas de 17°C, la sensación térmica podría llegar a ser un poco más baja. A medida que avance la mañana, el viento del oeste soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá al 55%, pero el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán estables y aunque la humedad mínima será del 75%, el ambiente seguirá siendo húmedo. Con la salida del sol a las 08:16 y su puesta a las 19:02, Cádiz disfrutará de más de 10 horas de luz, aunque será un día en el que se recomienda llevar paraguas y abrigarse un poco.

Jaén: cielos cubiertos y lluvia matinal

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, se espera que la lluvia dé paso a un cielo más despejado, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso y optar por ropa ligera, ya que la sensación térmica mejorará notablemente.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes, aunque la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 21 grados en su punto máximo por la tarde, cuando el cielo se despejará.

Con el viento soplando del norte a una velocidad media de 30 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera durante la mañana. La tarde promete ser más tranquila y cálida, ideal para disfrutar al aire libre, ya que no se esperan lluvias en la noche.

Granada: cielos despejados y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 12 grados. La humedad es alta, lo que puede generar una atmósfera algo pesada. A medida que avance el día, se espera que el tiempo mejore, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 9 grados por la tarde. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, ya que la tarde promete ser más agradable.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 12°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21°C por la tarde, mientras el viento del sur sopla a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 13°C.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET