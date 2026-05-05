Cielos despejados y viento moderado: previsión de AEMET para Andalucía hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy en buena parte del territorio andaluz, aunque se espera algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin apenas cambios. Los vientos serán flojos, aunque en el interior se esperan intervalos moderados y en el litoral mediterráneo se registrarán rachas fuertes.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de mayo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se mostrará despejado y brillante, como si Sevilla se despertara con una sonrisa. A primera hora de la mañana, los termómetros marcarán alrededor de 12 grados, mientras el sol, que saldrá a las 07:24, comenzará su ascenso. La brisa, suave y con una velocidad de 10 km/h, ofrecerá un alivio agradable en un día donde las temperaturas alcanzarán hasta 27 grados a lo largo de la tarde. Se pronostica una jornada sin riesgo de lluvia, permitiendo que los sevillanos disfruten del ambiente cálido.

Ya por la tarde, el sol hará acto de presencia con todo su esplendor, brindando un espectáculo luminoso hasta la puesta del sol a las 21:16. La sensación térmica rondará también los 27 grados, así que, si decides salir, no olvides tu gorra y la botella de agua para mantenerte hidratado. La humedad, aunque en niveles moderados, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, pero nada que empañe el disfrute de un día radiante en esta hermosa ciudad andaluza.

Córdoba: cielo nublado y posibilidad de lluvia

En Córdoba, el amanecer trae consigo una atmósfera cargada de expectativa y algo de inquietud. Las nubes empiezan a cubrir el horizonte, creando un telón de fondo gris que deja entrever la llegada de cambios significativos. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza, llevando consigo un aroma a frescura, pero también a la posibilidad de precipitaciones.

La jornada mostrará un marcado contraste entre la cálida mañana y la inestabilidad esperada por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 26 grados. El viento soplará a 15 km/h, con ráfagas máximas de 30 km/h, acompañado de una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Un consejo práctico: es mejor llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia podría aumentar a lo largo del día.

En Huelva, cielo nublado y ambiente agradable

La mañana se presenta con un cielo ligeramente nublado y temperaturas frescas que oscilarán entre los 11 y 22 grados. Durante la tarde, se espera una leve brisa y un ambiente cálido, con máximas que alcanzarán los 24 grados, ofreciendo un tiempo agradable y estable que invitará a disfrutar del exterior sin preocupaciones por posibles lluvias.

Aprovechar el día es una gran opción, ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, ya que el viento será suave y la atmósfera resultará confortable. Es un buen momento para disfrutar de un café en una terraza o dar un tranquilo paseo por la zona.

Ambiente agradable con brisa fresca en Cádiz

Este miércoles amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y una temperatura que ronda los 15 grados, perfecto para disfrutar de una mañana tranquila. A medida que avanza el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar una máxima cercana a los 21 grados, ofreciendo un ambiente agradable. La humedad será relativamente baja, un 40%, por lo que la sensación será fresca y cómoda, sin posibilidad de lluvia.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado. Sin embargo, se espera que la brisa sea notable, con ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. El sol se pondrá a las 21:16, regalándonos más de 13 horas de luz. En resumen, un día ideal para disfrutar al aire libre.

Jaén: cielo despejado y ambiente fresco

La mañana en Jaén se presenta tranquila, con un cielo despejado y temperaturas agradables rondando los 11 grados. La brisa suave de dirección noreste aporta frescura al ambiente, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avancen las horas, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, perfecta para quienes planean actividades al aire libre. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para las horas nocturnas, cuando la temperatura descenderá cómodamente.

Jornada primaveral con brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una agradable jornada primaveral en Málaga. La mañana comienza fresca con temperaturas que rondan los 16 grados, pero conforme avance el día el termómetro alcanzará los 26 grados en la tarde, acompañados de una suave brisa de viento del noreste.

De cara a la tarde-noche, se prevé un ambiente tranquilo, con temperaturas descendiendo nuevamente hasta los 18 grados, ideal para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los malagueños aprovechar el día, ya que no se esperan lluvias ni cambios drásticos en el clima, aunque siempre es prudente llevar una chaqueta ligera por si baja la temperatura abruptamente.

Granada: cielo despejado y ambiente fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideales para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 9 grados y aunque la brisa es suave, se siente agradable. Durante la tarde, el termómetro se elevará, alcanzando una máxima de 20 grados y el cielo seguirá luciendo claro, permitiendo el paso del sol. Es recomendable salir preparado con ropa ligera, pues la sensación de calor se incrementará a medida que avanza la jornada, invitando a disfrutar del aire libre.

Almería: cielo despejado y sol fuerte

Las primeras horas traen consigo un suave despertar en Almería, con temperaturas que rondan los 16°C bajo un cielo mayormente despejado. A medida que avanza la jornada, el sol se hace fuerte y la temperatura se eleva hasta alcanzar los 24°C en la tarde, conjunto con un ligero viento del sur que soplará a 25 km/h, aportando frescura al ambiente.

La noche promete ser templada, con una temperatura mínima de 15°C y un cielo aún despejado. No se anticipan lluvias durante el día, por lo que es un día ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, conviene recordar hidratarse, ya que la humedad relativa variará entre el 40% y el 85%.