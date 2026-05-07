El PSOE de Lepe incumple el pacto de no colocar carteles durante la romería: «Se toca nuestro sentimiento más profundo»

Mientras en toda Andalucía los carteles electorales llenan calles y plazas con las imágenes de distintos candidatos, en una zona de la costa de Huelva ocurre algo inusual: en Lepe sólo se ven carteles del PSOE. Esta situación ha generado una notable polémica entre sus cerca de 30.000 habitantes.

El origen del conflicto está en la coincidencia del calendario electoral con la romería local, que se celebra cada segundo fin de semana de mayo en honor a Nuestra Señora de la Bella. Este evento, que llega a congregar hasta 200.000 personas en un recinto situado a cuatro kilómetros del núcleo urbano, siempre ha marcado la vida del municipio.

Precisamente por coincidir con periodos electorales, los partidos políticos acordaron en los años 80, cuando la democracia ya estaba consolidada, no realizar actos de campaña ni colocar carteles hasta que finalizara la romería. Sin embargo, este año ese compromiso se ha visto alterado.

El pasado viernes, primer día de campaña, algunas calles del sur del municipio, como Los Cruces o la avenida de Blas Infante, amanecieron con varios carteles del PSOE en las farolas. Aunque no llegan a diez, han sido suficientes para desatar un intenso enfrentamiento político y numerosos comentarios en redes sociales de los vecinos.

Acuerdo verbal

Cabe señalar que este acuerdo nunca se formalizó por escrito. Según fuentes municipales, no fue necesario porque «nunca se ha incumplido». Tradicionalmente, tras un pleno municipal, los portavoces de los grupos ratificaban este compromiso de manera verbal, un sistema que había funcionado hasta ahora.

El alcalde, Adolfo Verano (PP), reaccionó rápidamente en redes sociales criticando lo ocurrido. «No se rompe sólo un pacto político, se rompe la palabra dada a todo un pueblo y se toca nuestro sentimiento más profundo». Por su parte, la portavoz socialista, Bella Canales, lamentó que se utilizara a la patrona en la polémica.

Desde el PSOE local, Canales aseguró que no son responsables directos de la colocación de los carteles, atribuyéndola a «una empresa externa» contratada por la dirección regional. Según explicó, ella misma se sorprendió al verlos el viernes por la mañana, ya que se trata de una decisión tomada «de arriba» que no tendría por qué vulnerar el acuerdo local.

El alcalde, sin embargo, sostiene que se ha incumplido un compromiso que refleja «un compromiso con nuestras tradiciones, con nuestro pueblo, y con el sentido común». También cuestiona que los carteles no estén en el recorrido de la patrona, señalando que se han colocado «justo al lado», lo que, en su opinión, demuestra una planificación para no interferir demasiado con la romería.

Por ahora, las calles de Lepe muestran una imagen poco habitual: carteles de un único partido. Se espera que la situación vuelva a la normalidad en la madrugada del 12 de mayo, cuando, tras finalizar la romería, comiencen a colocarse los del resto de formaciones.