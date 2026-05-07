Precio de la gasolina hoy 7 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El jueves 7 de mayo arranca sin grandes cambios en el precio de la gasolina, pero eso no significa que repostar salga barato. De hecho, en Madrid la gasolina sigue moviéndose en una franja amplia, con diferencias claras entre unas estaciones y otras que pueden llegar a varios céntimos por litro. Para quien usa el coche a diario, eso se traduce en comparar precios para no tener que pagar más de la cuenta, de modo que os queremos ofrecer a continuación cuáles son los precios y dónde es más barato repostar hoy jueves 7 de mayo en Madrid.

Con los datos disponibles a primera hora, repasamos cómo está la situación este jueves y dónde conviene fijarse antes de repostar en Madrid y alrededores. En Madrid ciudad, los precios siguen bastante condicionados por la ubicación. Según podemos ver por los datos que nos ofrece el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica, las estaciones más céntricas o situadas en zonas de paso suelen ser más caras, algo que se repite prácticamente todos los días. Sin embargo, si te alejas un poco o eliges bien el momento, puedes encontrar diferencias interesantes. En algunos casos, el litro de gasolina 95 se mueve en una horquilla que va desde poco más de 1,33 euros hasta cifras bastante más altas en otras gasolineras. Ese margen, aunque a simple vista parezca pequeño, acaba notándose cuando llenas el depósito completo de modo que os queremos ofrecer ahora listado de lo que cuesta la gasolina y el diésel en Madrid, hoy jueves 7 de mayo:

Precio de la gasolina hoy 7 de mayo en Madrid

Si vives en la capital o en municipios que son cercanos, este es el precio actual de la gasolina y donde te resultará más barato repostar:

Gasolina 95

Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Gasolinera Getafe (Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.389 €/l

(Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.389 €/l T9 (Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.389 €/l T9 (Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.409 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.409 €/l Galp (El Caballo) – Calle Cañada del Pozo, s/n – 1.409 €/l

(El Caballo) – Calle Cañada del Pozo, s/n – 1.409 €/l Shell (Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.419 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.419 €/l Gasolinera Valdemoro (Valdemoro) – Avenida de Madrid, 6 – 1.424 €/l

(Valdemoro) – Avenida de Madrid, 6 – 1.424 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.429 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.429 €/l BDMED (Madrid) – Calle Seis Mercamadrid, 16 – 1.429 €/l

(Madrid) – Calle Seis Mercamadrid, 16 – 1.429 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.439 €/l

Gasolina 98

Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.559 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.559 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.579 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.589 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.589 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l

(Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l Confort Auto (La Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

(La Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.619 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.619 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.629 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.629 €/l BP San Peter 365 (Madrid) – CR A-3 margen derecho km. 11,200 – 1.629 €/l

(Madrid) – CR A-3 margen derecho km. 11,200 – 1.629 €/l Shell (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 262 – 1.629 €/l

Diésel

T9 (Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l Gasolinera Getafe (Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.639 €/l

(Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.639 €/l Ballenoil (Las Rozas de Madrid) – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 – 1.647 €/l

(Las Rozas de Madrid) – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 – 1.647 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.649 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.649 €/l Gasolinera Valdemoro (Valdemoro) – Avenida de Madrid, 6 – 1.649 €/l

(Valdemoro) – Avenida de Madrid, 6 – 1.649 €/l T9 (Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.649 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.649 €/l Shell (Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.649 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.649 €/l Meroil (Becerril de la Sierra) – Carretera M-623 km. 1,5 – 1.659 €/l

(Becerril de la Sierra) – Carretera M-623 km. 1,5 – 1.659 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.669 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.669 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.669 €/l

Municipios donde suele ser más barato repostar

Si hay algo que se repite en Madrid es que las opciones más económicas suelen estar fuera del centro. Municipios como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Meco o Rivas-Vaciamadrid concentran varias estaciones con precios más ajustados.

En estas zonas, sobre todo en polígonos o áreas con mucha competencia, es donde aparecen las gasolineras que suelen marcar los precios más bajos. Algunas incluso se sitúan claramente por debajo de la media de la provincia, lo que permite ahorrar varios euros en un solo repostaje. Por eso, muchos conductores ya no repostan donde les pilla más cerca, sino donde realmente compensa.

Por qué siguen variando tanto los precios

Aunque desde fuera pueda parecer que todo depende de la gasolinera, la realidad es bastante más compleja. El precio del combustible está muy ligado al coste del petróleo, a la situación internacional y también a factores como impuestos o logística.

En España, por ejemplo, una parte importante del precio final corresponde a impuestos, lo que hace que cualquier cambio en el mercado internacional tenga un impacto directo en el surtidor. A eso se suma que cada estación aplica su propia política de precios, lo que explica por qué dos gasolineras relativamente cercanas pueden tener diferencias claras.

Cómo encontrar las gasolineras más baratas en tiempo real

Más allá de este repaso, hay una herramienta que muchos conductores ya utilizan casi a diario y que es el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, que permite consultar los precios actualizados en tiempo real, filtrar por municipio y ver directamente sobre el mapa dónde está la opción más económica tal y como vemos en este ejemplo de Getafe. Es útil tanto si buscas cerca de casa como si necesitas repostar en ruta.

En un momento como el actual, en el que los precios pueden cambiar de un día para otro, dedicar unos minutos a comprobar esta información puede marcar la diferencia sin hacer grandes esfuerzos.