Chaves atiza a Mazón mientras espera condena por los ERE: «En la DANA no supieron utilizar los recursos»

Manuel Chaves, ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, no ha tenido ningún reparo en cargar contra Carlos Mazón, sin mentarlo, por la gestión de la DANA, mientras espera la nueva sentencia que la Audiencia de Sevilla por el caso ERE por orden del Tribunal Constitucional. Además, lo ha hecho en el acto de «renovación» del PSOE de Andalucía (PSOE-A) en el que se ha nombrado a María Jesús Montero como secretaria general de la federación. Chaves, por cierto, no ha hecho mención alguna a su implicación directa en el caso de corrupción más grande de la historia de la Democracia.

«Ayer estaba yo hablando con Carmen (Calvo) de la DANA en el país valenciano. En Valencia. Mirad, compañeras y compañeros. El problema de la DANA no es un problema del Estado autonómico, no es un problema de las autonomías como han acusado desde el PP o desde otros sectores de la extrema derecha, el problema de la DANA no es un problema de compatibilidad o de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. No. El problema de la DANA es un problema de incompetencia de dirigentes que no supieron utilizar los recursos que la autonomía había puesto a su disposición para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos», ha señalado Chaves.

Chaves ha agradecido el «cariño» que le han trasladado públicamente sus compañeros de partido, como la nueva secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a lo largo de sus intervenciones en el XV Congreso regional que los socialistas andaluces celebran este fin de semana en Armilla (Granada).

«Para mí es mucho», ha llegado asegurar a preguntas de los periodistas Manuel Chaves, antes de participar junto a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, en una mesa redonda que se ha convertido en un acto de blanqueamiento del caso ERE y al que Pezzi ha puesto su tono guerracivilista.

Preguntado sobre si le han gustado las referencias que se han hecho hacia su persona desde el escenario del Congreso, Chaves ha bromeado afirmando «¿y a quién no le gusta?». «Eso nos pasa a los que ya estamos jubilados y que ya no tenemos, diríamos, poder para decir una cosa, para hacer una cosa y la otra», ha opinado. «Yo sobre todo agradezco el cariño de la gente. Para mí es mucho», ha reconocido seguidamente.

Durante su intervención en el acto de inauguración del Congreso, Montero ha dedicado palabras de reconocimiento y agradecimiento a Chaves por su labor al frente del gobierno autonómico y también lo ha hecho el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha reivindicado la labor desarrollada al frente de la Junta tanto por él como por José Antonio Griñán, «dos personas muy decentes y honestas, que lo fueron, que lo son y que así lo reconocemos y proclamamos», ha dicho.