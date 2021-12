El diputado andaluz Fran Carrillo, candidato a las primarias exprés de Ciudadanos (Cs) para dilucidar el candidato naranja a la Junta y principal rival de Juan Marín, ha anunciado este martes que sopesa «impugnar» los comicios internos por carecer de «transparencia y de garantías».

Carrillo, que encontró numerosas trabas para formalizar su candidatura -finalmente validada tras el pago de los 4.000 euros que le exigía el Comité de Garantías del partido-, ha lamentado «la campaña de bulos, zancadillas e infundios para que no nos presentáramos para poder competir. No sé si miedo, pero muy transparentes no son».

En una entrevista con esRadio recogida por Europa Press, el también coordinador provincial de Cs en Córdoba ha denunciado que «al apoderado de mi candidatura no le han dejado estar presente en el voteo». Carrillo ha detallado que el apoderado se personó en la sede de Cs con objeto de «saber la sala del conteo de votos y hablar con el informático» pero «no pudo hablar con nadie», de manera que se le ha instado a que «se presente a las 20:00 horas para traer el ordenador y entre todos los apoderados ver el recuento de votos».

Carrillo ha comparado la escena vivida con una jornada de votación de unas elecciones. «Es como si el presidente de una mesa me dice que me vaya a mi casa y que vuelva a las 20:00 horas». «Como no faciliten a mi apoderado el conteo de votos, estamos pensando impugnar las primarias por falta de transparencia y de garantías», ha advertido.

Carrillo exige «transparencia mínima»

Carrillo, que pidió «el voto en urna, secreto, como se hace en las elecciones generales y me dijeron que por reglamento tenía que ser telemático», ha puesto de manifiesto igualmente otras deficiencias de la organización de las elecciones primarias de su partido como haber preguntado por «la empresa propia o externa que auditaba el recuento final», hecho al que ha añadido que «el censo de militante lo facilitaron ayer con el proceso iniciado».

El candidato de las elecciones primarias de Cs ha clamado por «una falta de transparencia mínima para saber qué está pasando» e insiste en que quiere «saber el voteo de votos».

Cs celebra este lunes y martes la votación telemática para elegir candidatura a la Junta de Andalucía ante un eventual adelanto electoral. El sufragio concluye esta jornada a las 20:00 horas, apenas una semana después de su convocatoria. Además de Carrillo y Marín, respaldado por el aparato del partido como coordinador regional, los 2.589 afiliados de la formación en la comunidad con derecho a voto han de elegir entre otros siete aspirantes: Carmen Almagro, Elena Bago, Adolfo Gros, Antonio Pozo Indiano, Jesús Ángel Marín Duzmán, Paula María López Moreno y Rosario Ortega Carreño.

Las candidaturas de José Antonio Pérez Ávila y Mariano Díaz Fandiño han sido descartadas de esta puja interna en las últimas horas.