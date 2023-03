Un camino flanqueado por dos árboles, una gasolinera, palmeras, luces, un pozo con un círculo de hormigón… La última ubicación en la que se busca a Marta del Castillo, una finca cercana a La Majaloba, en Sevilla, reúne muchas de las descripciones aportadas en su día por Miguel Carcaño, en prisión por el asesinato de la joven, en la que fuera su séptima versión de lo ocurrido aquel 24 de enero de 2009. El paradero del cuerpo ha sido una incógnita desde entonces.

El pasado viernes, Antonio del Castillo, padre de la víctima, anunciaba una nueva búsqueda del cadáver en un pozo ubicado en el entorno de La Majaloba, en el término municipal de La Rinconada, a unos 10 kilómetros de Sevilla capital y a escasos 600 metros del río Guadalquivir, un escenario hacia el que apuntan «muchos indicios».

La familia de la víctima alberga ahora una «nueva esperanza» de encontrar los restos de la joven para que, más de 14 años después de su asesinato, pueda descansar por fin en paz. José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, señalaba este lunes que en su última versión de los hechos, y con relación a la ocultación del cuerpo, Carcaño recordaba «un círculo de hormigón alrededor de un pozo».

Este miércoles, Antonio del Castillo insistía en este punto concreto de Sevilla como el lugar que reúne las características descritas en su día por Carcaño. «El sitio no se mira porque sí, hay muchos indicios», remarcaba el incansable padre de Marta.

Antonio del Castillo detalla que Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel, habló «de un camino flanqueado por dos árboles» a la hora de aludir al lugar donde se ocultó el cadáver de la víctima, que durante más de una década se ha buscado en localizaciones diversas como el río Guadalquivir, Camas o el vertedero de Alcalá de Guadaíra.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el padre de Marta ha apuntado que «buscando y cotejando mapas de 2022 y 2009», la familia de la víctima pudo localizar «ese camino» mencionado por Carcaño, comprobando in situ, según afirma, que en dicho enclave «coinciden todas las indicaciones» manifestadas por Carcaño en su séptima versión de los hechos. Antonio del Castillo ha mencionado una «gasolinera, palmeras y luces» con un grado de coincidencia «mayor» que en anteriores búsquedas por la zona.

El padre la buscó «a pala»

El propio padre de la víctima acometió excavaciones «a pala, sin llamar la atención», extrayendo «piedras, ropa y trozos de yeso», hasta quedar patente que «había que meter una máquina excavadora» para obtener mejores resultados.

El pasado septiembre, la familia trasladó a la Policía Nacional sus «sospechas» sobre esta nueva localización, obteniendo la promesa de que los investigadores «iban a buscar» en el citado lugar. No obstante, tras aquella promesa, Antonio del Castillo denuncia que tras visitar el pozo la pasada semana, la ubicación se encuentra en «peor» estado que hace seis meses, ya que «la usan de basurero», lo que le empujó a mostrar su «indignación» en redes sociales. «Hace más de 6 meses me prometieron que sería la Policía quien mirara esto -el pozo- con discreción. A día de hoy, la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo», sentenció.

En declaraciones al citado medio, el padre de Marta ha reiterado que la posición de la Policía con respecto a esta nueva búsqueda deriva del «miedo al fracaso de que no aparezca nada y que todo el mundo se entere» de ello. «Que no prometan si no van a cumplir. Si tienen miedo al fracaso, que me dejen a mí», ha añadido, subrayando su «total decepción» con el Cuerpo.

La Policía Nacional, de su lado, especificaba recientemente que este lugar «se encuentra situado en una propiedad privada y que se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación».

Ahora que el cultivo «ya ha sido recolectado», los agentes esperan «obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso de que de las gestiones que se están desarrollando resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad» de que las labores de rastreo arrojen un resultado «positivo». «En cuanto se concreten estas gestiones, se procederá a dar cuenta a la autorizad judicial con el resultado de las mismas, para en su caso comenzar la búsqueda», apunta la Policía Nacional.

Ante ello, Antonio del Castillo ha recalcado que le consta que los investigadores han «hablado» con el dueño de los terrenos y considera que es suficiente contar con su «palabra» para acceder a los terrenos. «No sé qué problema más puede haber», ha lamentado.