El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, ha descartado este lunes una «clave andaluza» del resultado de las elecciones en Castilla y León, recalcando que «no es el momento» de unos comicios en la comunidad, cita que emplaza para «final de año». Asimismo, ha abogado por repetir el gobierno de coalición PP-Ciudadanos (Cs): «Si lo que funciona podemos repetirlo, sería lo ideal».

Junto a ello, y preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a gobernar con Vox, como está solicitando la formación liderada por Santiago Abascal en Castilla y León, Bendodo ha opinado que el pacto PP-Cs le ha «sentado muy bien a Andalucía» y «la vocación de este gobierno es que lo que funciona no sólo se mantenga sino que se potencie».

El consejero portavoz andaluz ha subrayado que la pretensión de la Junta es «seguir rodando hasta que se agote la legislatura», destacando la «estabilidad» del Ejecutivo autonómico durante estos tres años de legislatura gracias a un Gobierno que «funciona».

En #Andalucía no tocan elecciones. Estamos centrados en acabar con la pandemia, en la recuperación económica y en cumplir el pacto que hicimos hace 3 años con todos los andaluces. Mi enhorabuena a @alferma1 por su victoria en Castilla y León. pic.twitter.com/LwYQBeXone — Elías Bendodo (@eliasbendodo) February 14, 2022

Elecciones andaluzas

Bendodo ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Motril (Granada) sobre el resultado de los comicios en Castilla y León, donde el PP ha ganado pero se ha quedado a diez escaños de la mayoría absoluta, que sí sumaría con los 13 procuradores que ha obtenido Vox en las Cortes de dicha comunidad.

El portavoz del Gobierno andaluz ha felicitado al PP y a Alfonso Fernández Mañueco por la victoria, «pues venía de perder las anteriores elecciones y ahora ha ganado», y ha abogado por «confiar en él, dejarle trabajar y dialogar», al mostrarse convencido de que «construirá el mejor gobierno posible» para los vecinos de Castilla y León.

No obstante, Bendodo ha descartado que pueda hacerse una lectura andaluza de estos comicios. «Entre Andalucía y Castilla y León hay bastantes miles de kilómetros, no hay clave andaluza de estas elecciones, en Andalucía todavía no tocan» pues «tienen vocación de ser a final de año, cuando tocan», ha abundado, al tiempo que ha recalcado que «hoy en nuestro país la estabilidad política cotiza al alza y si Andalucía tiene algo clave es la estabilidad política de su gobierno» con un pacto entre PP y Cs «que funciona». «Llevamos tres años rodando y lo vamos a seguir haciendo hasta que se agote la legislatura», «es la vocación que tenemos como gobierno».

Ha incidido así en que -tras las elecciones de Castilla y León- en «Andalucía no va a haber una segunda vuelta de nada» pues el gobierno andaluz está «centrado en salir de la pandemia, dar estabilidad a la economía andaluza» y agotar la legislatura, aunque matizando que eso se va a ir viendo «pleno a pleno» en las próximas semanas en el Parlamento de Andalucía.

Pacto «con Andalucía»

Después de que en el pasado pleno se consiguieran sacar adelante «dos proyectos de ley importantes», uno con Vox y otro con el PSOE, el consejero de Presidencia ha hecho hincapié en que este Gobierno «puede pactar con todos y hablar con todos» y en eso, ha dicho, «vamos a seguir trabajando», bajo el convencimiento de que el pacto que tienen «es con Andalucía».

Preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a gobernar con Vox en Andalucía si ocurriera algo similar a Castilla y León, donde Vox ha obtenido 13 escaños y pide entrar en el Gobierno permitiendo así sumar la mayoría absoluta, Bendodo ha insistido en que el actual pacto de PP y Cs, «que es el único que sobrevive», le ha sentado muy bien a la comunidad andaluza, por lo que ha defendido que «si lo que funciona podemos repetirlo, sería lo ideal, y en eso vamos a trabajar cuando toque, que no es el momento».