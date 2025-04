Aznar viaja a la frontera de Melilla, «la ciudad donde empieza España»: «Son circunstancias complicadas»

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado este jueves en Melilla, acompañado de su esposa, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, que ha querido visitar la ciudad «donde empieza España» para intentar recuperar la confianza de los ciudadanos «en circunstancias complicadas» para el país.

Tras haber sido recibido por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), Aznar ha dicho a los periodistas que «es importante en estos tiempos en los que estamos en España, en circunstancias complicadas, por decirlo de una manera lo más suave posible, expresar una confianza en el futuro de España desde Melilla, que es donde empieza España».

Aznar ha mostrado su satisfacción «por visitar de nuevo Melilla», donde ha estado como presidente del Gobierno y como líder de la oposición, y ha afirmado que «es momento de recuperar la confianza en nosotros mismos, en las instituciones, en toda España y empecemos por donde empieza España». Ha expresado su deseo de que «las cosas de nuestro país, de España, mejoren en todos los sentidos» y ha defendido «las mejores relaciones con los vecinos, pero éstas obligan a todos y no pueden ser unilaterales».

Durante su visita, Aznar ha abordado el reparto de menores extranjeros no acompañados planteado por el Gobierno de PSOE y Sumar, señalando que «no son los más adecuados». Ha explicado que «en el tema de los menores no acompañados, donde tuve la oportunidad de visitar un centro recientemente hace una semana en Gran Canaria, existen unos criterios políticos de reparto que no son los más adecuados» y ha añadido que «cuando se benefician unos o se discriminan a otros en función de cuestiones de interés político, eso no es aceptable», refiriéndose al menor número de menores que está previsto que reciba Cataluña frente a Melilla, con tan solo doce kilómetros cuadrados.

Aznar ha subrayado que «cualquier político o dirigente político sensato tiene que tener la mejor relación posible con los vecinos», como Marruecos y otros países de África de donde proceden estos menores, pero ha aclarado que «esas relaciones se obligan a todos» y «no es algo que sea unilateral por una parte, tiene que ser por todas las partes». Ha insistido en la necesidad de «expresar deseos de prosperidad, de intercambios, de apertura y de comercio libre», que ha considerado «relevantes en tiempos problemáticos como los actuales».

El ex presidente ha recorrido este jueves la frontera melillense con Marruecos y el Palacio de la Asamblea, y ha comentado que «estoy muy contento de estar en Melilla, como siempre que he venido a esta ciudad», expresando su deseo de continuar visitándola en el futuro. Ha advertido que «a veces con el Gobierno actual esas circunstancias no se dan», en referencia a la necesidad de «procurar estar situado en el punto correcto, en el sitio correcto a la hora correcta».

Aznar ha instado a «recuperar nuestra economía» y «dar más oportunidades a las personas», además de «recuperar una posición internacional que en los últimos tiempos se ha debilitado». Ha concluido que «España tiene que mejorar, tenemos que recuperar el Estado, la fortaleza del Estado, tenemos que recuperar la seguridad como la gran nación que somos», reafirmando que este proceso «debe comenzar en Melilla», un lugar que ha destacado como el inicio simbólico de la nación.