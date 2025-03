El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el Gobierno que encabezaba José María Aznar «se negó» en 2003 a llevar al Congreso la decisión de enviar una misión de paz a Irak. Sin embargo, el PP sí que sometió a votación esta medida en la Cámara Baja a través de una proposición no de ley que aprobó con mayoría absoluta que tenían los populares en la Cámara Baja.

El también líder del PSOE de Madrid ha destacado que fue su sucesor al frente del Ejecutivo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el que «hizo que hubiera que pasar por el Congreso» las participaciones de España en otros conflictos como el de Irak.

López no ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha incidido en esa misma idea: «Quienes no llevaron al Congreso una guerra injusta e ilegal y la participación de España fue precisamente el partido de Feijóo». «La única aportación conocida del PP en política exterior fue esa, llevarnos a una guerra ilegal e injusta a espaldas del Congreso y contra la voluntad mayoritaria de los españoles», añadió, omitiendo la proposición no de ley aprobada por el PP en 2003. Y suscribió que fue Zapatero quien modificó la ley para obligar a pasar este tipo de decisiones por la Cámara Baja.

Estas afirmaciones llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurase este jueves que «otros gobiernos», en alusión al de Aznar, «metieron a España en guerras ilegales sin pasar por el Parlamento». «Fueron las reformas legales de Zapatero las que hicieron obligatorio pasar por el Parlamento», alardeó el presidente del Gobierno en una rueda de prensa posterior a la reunión con los líderes de los grupos parlamentarios.

El líder socialista defendía así su posición de no tener que someter a una votación en la Cámara Baja el aumento del gasto en Defensa, del que departió este jueves con el resto de formaciones políticas. «Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan que ver con la gestión del Gobierno, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España», subrayó.

Sin embargo, el PP sí que se aprobó una proposición no de ley en el Congreso, a instancias del PP en la que la Cámara Baja respaldaba «plenamente el tenaz esfuerzo diplomático desplegado por el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, por alcanzar una solución plenamente satisfactoria de la crisis de Irak, en el marco institucional de las Naciones Unidas».

Aznar «no envió tropas» a Irak

La vicesecretaria general de Educación y Salud del PP, Ester Muñoz, ha recordado este viernes que «no se enviaron tropas y de hecho sí hubo votaciones en el Parlamento». En ese sentido, ha sostenido que la intervención de España se centró en el «se mandaron hospitales, se mandaron barcos en el marco de una alianza internacional».

A ojos de Muñoz, «remontarse hace 20 años» para decirle ahora al PP y al Congreso «lo que tiene que hacer» es «bastante cínico». Esto es algo que la representante popular ha considerado en una entrevista de Antena 3 que es aún más grave viniendo de un candidato «que quería eliminar el Ministerio de Defensa».