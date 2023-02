La Audiencia da 3 días a la Fiscalía para decidir si saca de prisión a 3 ex consejeros del PSOE de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado este viernes tres días a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la suspensión de la pena de cárcel por el caso ERE de tres ex consejeros de la Junta socialista de Andalucía, Agustín Barberá, Carmen Martínez Aguayo y Miguel Ángel Serrano, estos dos últimos ya en prisión.

En una primera providencia, el tribunal acuerda dar traslado del informe médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz de fecha 16 de febrero de 2023 a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación particular para que, en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad realizada por la defensa del ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

Por otro lado, y en otras dos providencias, la Sección Primera da traslado al Ministerio Público y a la acusación particular para que, en el mismo plazo de tres días hábiles, se pronuncien sobre las solicitudes de revisión de la sentencia dictada por la Audiencia en noviembre de 2019 que han sido planteadas por los abogados de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y del ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

Martínez Aguayo, en prisión desde el pasado 29 de diciembre por la condena de seis años y dos días de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por un delito de malversación en el mecanismo de financiación de los ERE, ha pedido a dicha instancia la revisión de la condena merced a la reciente reforma del delito de malversación «revocando la condena de prisión impuesta y manteniendo como única pena la de inhabilitación especial».

Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión por el mismo asunto y también cumpliendo ya su pena, ha solicitado igualmente la revisión de su pena.

El PSOE se lava las manos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, eludía este jueves valorar el hecho de que ex cargos socialistas condenados por los ERE se acojan a su reforma de la malversación del Gobierno de Sánchez para modificar sus penas.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, López se limitó a señalar que será la Justicia la encargada de resolver las consecuencias de la entrada en vigor de la reforma. «Eso que lo decidan los jueces», zanjó.