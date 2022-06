Así manipula el PSOE andaluz las imágenes de un acto para esconder un nuevo pinchazo.

El PSOE andaluz (PSOE-A) ha manipulado por completo las imágenes de un acto público que ha celebrado este jueves en la plaza Pablo Cazard de Almería capital con el objetivo de intentar ocultar el pinchazo del evento. Tal y como se puede apreciar en la imagen que ven bajo estas líneas, tomada minutos antes del comienzo del acto, no había apenas gente esperando a Juan Espadas, que era el cabeza de cartel. Sin embargo, desde el departamento de comunicación socialista han tratado de esconder la realidad.

Y es que las imágenes que ha enviado el PSOE-A a los medios de comunicación son todas de planos muy cortos en los que intentan aparentar una multitud inexistente. Atención:

El socialismo está en caída libre en Andalucía. Los andaluces lo saben. La motivación es nula. Los constantes casos de corrupción han ido minando a un partido que ha estado escondiendo durante 37 años la realidad sobre un chiringuito que los andaluces parecen no querer más. Mientras, en el PSOE-A quieren aparentar normalidad.

Acto

Por si fuera poco, el secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha negado una evidencia, y es que mucho votante del PSOE votará al PP de Juanma Moreno en esta ocasión, tal y como han admitido a este mismo periódico varios andaluces.

«Ningún socialista en Andalucía, votante progresista, votará» al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, «porque ha puesto en peligro el futuro de Andalucía pactando con la ultraderecha en enero de 2019».

En este mitin, al que ha asistido la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, el candidato socialista ha enfatizado que lo que ocurrió con el pacto entre eel PP con Vox «es la realidad que no gusta escuchar», y ha incidido en subrayar que quien «quiera derechos, vota al PSOE, y el que quiera retrocesos o involución, que vote a la derecha o al PP».

En esa línea, ha criticado que, en Andalucía, «la derecha tomó por primera vez en la democracia» española la decisión de abrirle «la puerta a la ultraderecha», y al respecto ha criticado que «dice Moreno que se ve como (Enmanuel) Macron», el presidente de la República Francesa, quien «jamás habría pactado con la ultraderecha». «Moreno no es Macron porque pacta con la ultraderecha», ha remachado Espadas.

Cambiar la historia

El líder y candidato socialista ha sostenido que el próximo 19 de junio «tenemos que cambiar la Historia, que dice que aquí estaba todo dicho y no hacían falta elecciones, y que para qué cambiar si no lo han hecho tan mal» quienes ahora gobiernan la Junta, cuando «esto va de ser el mejor Gobierno para Andalucía, no sólo un gobierno para salir del paso».

«Esto va de un gran Gobierno con un gran liderazgo», ha resumido Juan Espadas, quien, entre otras cuestiones, se ha comprometido si es presidente de la Junta, a trabajar por que «Andalucía siga siendo una tierra solidaria, incluyente» en relación a las personas que vienen de fuera, una tierra que no persiga «expulsar a ciudadanos que han elegido vivir aquí, criar a sus hijos, tener un trabajo, aportar al futuro de esta tierra», según ha continuado.

En su intervención, Espadas ha vuelto a referirse a la situación de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios «que se nos están yendo», volviendo a insistir en criticar las listas de espera para obtener citas médicas con especialistas, así como ha aludido al sistema universitario público andaluz como «una de las joyas de la corona» de la gestión socialista anterior en la Junta «de la que nos sentimos orgullosos» y que quiere preservar.