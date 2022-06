Los andaluces, frente al puticlub más emblemático del PSOE: «El votante socialista perdona todo»

A los andaluces les cuesta mucho entender cómo el votante socialista es capaz de olvidarlo todo y volver a depositar, caso de corrupción tras caso de corrupción, la papeleta del PSOE de Andalucía (PSOE-A) en la urna. En OKDIARIO Andalucía nos hemos acercado al lugar en el que se levantaba el emblemático Don Ángelo, prostíbulo de Sevilla en el que el socialismo se gastó el dinero de los parados andaluces. ¿Qué piensan los sevillanos que pasean frente a este lugar sobre el socialismo?

Un joven asegura que le «parece mal lo que ha pasado aquí». «Conozco la historia. Todo el tema de la corrupción, la prostitución y el dinero de los parados», asegura. Cuestionado sobre la ‘memoria histórica’ del votante socialista, explica que «me imagino que al socialismo le votarán por otras razones que no son corrupción o la prostitución. Olvida lo que les conviene. Al final, la gente tiene a los partidos como a su equipo de fútbol». Eso sí, este joven asegura que «al PSOE yo no lo voy a votar».

Otro joven, que califica de «horrible» lo sucedido en el Don Ángelo, asegura que, aunque él aún no puede votar en Andalucía porque aún no se ha empadronado en la comunidad, «no creo que votase al PSOE».

Otro hombre, que también conoce lo que en el Don Ángelo sucedía, recuerda que «era una casa antigua que tiraron abajo, era un prostíbulo o algo así» y que «hay algo del PSOE con unas tarjetas…». «Yo pienso que el votante socialista, como otros, votan a su partido independientemente de lo que haya pasado», se resigna el hombre, que lamenta que todo esto les haya hecho «muy poco daño». «La repercusión es poca en el votante de toda la vida de este partido», asegura.

Por último, una mujer de avanzada edad nos cuenta que ahí se levantaba un «chalet que era de…». Sí, de prostitutas. «A una le cuesta trabajo entenderlo. La gente que vota al PSOE no sabrá esto, no sé», cuenta la mujer, que asegura que ella no vota al PSOE, aunque lo ha votado en el pasado: «Lo votaba porque Felipe González me caía simpático. A Juan Espadas no le conozco. Juanma Moreno me cae simpático». «Andalucía necesita a alguien que la levante», concluye.