El PSOE exige acabar con los prostíbulos en Andalucía. El chiste se hace solo. El mismo partido cuyos altos cargos andaluces gastaron dinero público en prostitutas se atreve a pedir públicamente acabar con «la prostitución, una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestros hábitos y en nuestro lenguaje». Y encima desde la misma región donde estalló el escándalo.

El portavoz de Ferraz, Felipe Sicilia, ha despertado con su combativo discurso contra la prostitución en Andalucía las mofas en las redes sociales. «Yo quiero una Andalucía que acabe con la prostitución, una Andalucía en la que un trato no termine cerrándose en un puticlub», ha defendido. Unas palabras que han provocado el inmediato zasca de los tuiteros recordándole que parte de los 10,7 millones que la Faffe del PSOE andaluz destinó a publicidad y relaciones públicas acabó en prostíbulos.

«Un socialista pidiendo el fin de la prostitución, es como ver a Pablo Emilio Escobar Gaviria pidiendo el fin del tráfico de drogas», «se gastan el dinero de los parados andaluces en putas y cocaína y ahora no quieren que haya prostitución ni puticlubs en las carreteras» o «me parece que tus compañeros andaluces no les va a hacer gracia la propuesta», son algunas de las respuestas en las redes sociales.

Y es que, en concreto, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha llegado a defender que la prostitución es una explotación que no puede ser una profesión» y que los «clientes» están «pagando por una agresión, por una utilización, por una violación». «Quiero una Andalucía donde las despedidas de soltero entre los amigotes luego no terminen yéndose de putas, quiero una Andalucía en la que un trato no termine cerrándose en un puticlub, quiero una Andalucía en la que no me encuentre puticlubs en las carreteras», ha asegurado.

Unas palabras que, como se puede ver a continuación, ha desatado toda una oleada de reacciones tachando de «hipócrita» a Sicilia por ser un socialista hablando de prostitución en una tierra donde precisamente su partido se gastó dinero público en puticlubs de carretera.

Un socialista pidiendo el fin de la prostitución, es como ver a Pablo Emilio Escobar Gaviria pidiendo el fin del tráfico de drogas. Además de puteros y cocainomanos, hipócritas y falsos. — Pijus Magnificus (@PijusMa95891362) April 5, 2022

Si os dan unos cuantos fondos públicos más, acabáis con la prostitución en un fin de semana. Por acaparamiento. — Jon Méndez (@JonMendezIz) April 5, 2022

Jajajajjajajajajajajajajjaja si prohibis la prostitución, la cocaína y el marisco se os suicida el 98% de vuestro partido — SuperPrivilegiada (@HYfranca) April 5, 2022

Si sois los mayores clientes de dichos establecimientos 🤦🏻‍♂️. El PSOE andaluz condenado por gastarse el dinero de los andaluces en putas y coca queriendo abolir la prostitución 😂 — Juanma Ballesteros 🇺🇦 (@juanmajbs) April 5, 2022

Decidme que es una cuenta fake. ¿El PSOE andaluz diciendo que quiere que se acabe con la prostitución? ¿Se puede ser más desahogado? pic.twitter.com/dcD88bBCqD — Camilo Puerto🔺 (@sitebochum71) April 5, 2022

Se gastan el dinero de los parados andaluces en putas y cocaína y ahora no quieren que haya prostitución ni puticlubs en las carreteras.

¡SI SOIS LOS DEL PSOE LOS QUE LOS USÁIS! ¡Y CON DINERO PÚBLICO!

Ni se sonrojan, los sinvergüenzas. pic.twitter.com/zfChDAYuvq — Mαɾƚα (@MarttaAbellan) April 5, 2022

En el mento que todos los socialistas salgan de Andalucía se termina la prostitución. — angel♦ (@angmoreno46) April 5, 2022

Que acabe con la prostitución dices? 😂😂 Me parece que tus compañeros andaluces no les va a hacer gracia la propuesta..😂😂 Ahora dí que también quieres acabar con el menudeo de cocaína y vete de veraneo Cantabria porque por Andalucía no van a querer ni verte. Te tienes que reir — diesel (@duffmanuel) April 5, 2022

El PSOE de Andalucía hablando de acabar con la prostitución. El chiste se cuenta solo 🤡 — Jorgelf (@Jorgelf) April 5, 2022