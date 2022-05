El PP Andaluz (PP-A) tiene gran parte de la campaña hecha con los constantes desastres y corruptelas del socialismo en la comunidad. Y es que a la buena gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía hay que sumar el hartazgo de los andaluces con la gestión socialista. De hecho, en la capital hispalense, los sevillanos han sufrido en sus carnes la gestión de Juan Espadas, hasta hace unos meses alcalde de la ciudad. Y su impresión, desde luego, no deja en buen lugar al candidato socialista en las elecciones del próximo 19 de junio. OKDIARIO ha podido comprobarlo.

«¿Juan Espadas? Ese es el sinvergüenza que metió a la mujer enchufada, que no sabe ni el programa que usaba. No sabe ni dónde estaba la oficina, la tipa esa, hombre», explicaba un ciudadano a OKDIARIO, refiriéndose a que Carmen Ibanco, mujer del socialista Juan Espadas, es una de las enchufadas en Faffe que investigan los jueces.

«A mí no me preguntes por el PSOE porque yo no he votado a esos sinvergüenzas en mi vida. Yo entiendo que quienes han votado al PSOE, si se les han desbloqueado las neuronas, pues estarán dándose cuenta de que no deben seguir votando a esa plebe. Pero bueno, lo votarán los subvencionados y los que están ahí mamando de la teta», insiste el hombre.

«A mí no me gusta Espadas porque no le he visto hacer nada. Ha dejado pasar las cosas. Los que vivimos en este barrio vemos que no aparecen nunca a limpiar ni a hacer nada», explica otro sevillano a este periódico, donde asegura que «yo no le voy a votar». «Nunca he votado al PSOE. Yo tengo clarísimo mi voto, voy a votar al PP. Estoy muy contento con Juanma Moreno», alega.

Una mujer, también vecina de la ciudad, admite que conoce personalmente a Juan Espadas, de quien tiene una buena opinión como persona… Pero quizás no tan buena como político: «Yo a Juan Espadas le he conocido en un momento de su vida como relación personal, y me parece una persona amable y agradable. Pero eso no significa que esté de acuerdo con el partido al que pertenece. Eso es otra cosa». «Yo nunca he votado al PSOE. Yo voto a Juanma Moreno», termina reconociendo.

Sin embargo, en OKDIARIO nos hemos vuelto a topar con otro socialista de los que hablaba el primero: aquellos que están despertando. «Como alcalde de Sevilla no me ha parecido muy oportuno», explica otro sevillano, que admite ser «uno de los que históricamente han votado al PSOE en Andalucía». Sin embargo, en esta ocasión, «no voy a votar al señor Juan Espadas porque no me ha parecido buena la gestión que ha hecho en Sevilla como alcalde. Sí me han parecido buenas otras gestiones, las de otros partidos incluso. Pero la de él no. Con lo cual no lo voy a votar». «¿Podría cambiar del PSOE al PP?», le preguntamos. Su respuesta: «En Andalucía podría ser».