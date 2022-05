Jóvenes socialistas andaluces premiarán a Juanma Moreno: «Soy de izquierdas, pero votaré PP»

Quedan apenas 20 días para que se celebren las elecciones en Andalucía, que tendrán lugar el 19 de junio. Y los jóvenes andaluces no es que tengan muy claros los candidatos de los principales partidos políticos. Los más reconocidos: Juanma Moreno y Macarena Olona. Pero lo más significativo es que nos hemos topado con varios jóvenes de izquierdas que admiten que no votarán al PSOE de Juan Espadas… Y que de hecho premiarán la gestión de Juanma Moreno depositando la papeleta del PP Andaluz (PP-A).

El primer joven con el que nos hemos encontrado admitía que no se sabía ningún candidato. Este chico, aseguraba tener claro su voto… que «no será al PSOE». Otro chico, que por cierto conocía todos los candidatos menos la podemita, Inmaculada Nieto, también aseguraba tener claro su voto. Y, aunque no lo ha dicho, sí ha señalado a quién no votará: «¿Al PSOE? Rotundamente no».

Después nos hemos topado con una pareja que no conocía a ningún candidato, ni se significaban por ningún partido político. Tras ellos, un joven que sí identificaba a Juanma Moreno, Juan Espadas y a Macarena Olona, aseguraba que, pese a haber votado al PSOE anteriormente, «no sé si seré votante socialista, porque creo que Juanma Moreno está haciendo cosas a día de hoy bien».

Otra joven, que se sabía casi todos los candidatos, aseguraba que no tenía «claro» su voto porque aunque sus pensamientos «son de izquierdas, por así decirlo» le «está gustando mucho la gestión de Juanma Moreno». Por ello, «yo creo que sí, seré una de izquierdas que premiará al PP».

Otro joven que ha confundido al socialista Juan Espadas con el popular Moreno Bonilla ha preferido no decir a quién votará, pero sí que ha asegurado qué papeleta no depositará en la urna: la del PSOE. En último lugar, otra joven aseguraba desconocer completamente la política andaluza, añadiendo que «no votaré».