Andalucía se prepara para elecciones y todo apunta a una victoria histórica del PP de Juanma Moreno. Pero si algo tienen claro los andaluces es qué no quieren, y eso es el socialismo. OKDIARIO Andalucía ha salido a la calle para tantear a los sevillanos, y la respuesta es clara: ni siquiera el votante tradicional socialista votará a Juan Espadas.

«No quiero la vuelta del socialismo, y eso que yo he sido votante del PSOE tradicionalmente, pero ahora ni en pintura. Me han decepcionado muchísimo», explicaba una mujer a este periódico. Otro hombre, que también aplaude la gestión del PP, asegura que Juanma Moreno lo ha hecho «bien».

«Al PSOE por supuesto que no lo quiero de vuelta. Quiero que Juanma Moreno se enrolle con la otra derecha que hay… Que no está Juanma Moreno solo. Juanma Moreno solo no hace nada. Tiene la otra derecha que está ahí, que no es la extrema derecha, que es con la que se tiene que enrollar, porque Ciudadanos ya no está», recordaba este sevillano.

Otro tradicional votante de izquierdas, que no votará a Juanma Moreno, asegura que tampoco meterá en la urna la papeleta socialista: «Uf, yo no votaría al PSOE. Yo soy de izquierdas, pero no lo veo ahora mismo»

«Bajo mi punto de vista Juanma Moreno lo está haciendo bastante bien. Después de 40 años de socialismo, creo que lo está haciendo bastante bien. Yo creo que votaré a Juanma Moreno. Sí, sí, sí», explicaba otro joven andaluz, de 20 años, que será la primera vez que vote en la comunidad. «El PP lo está haciendo muy bien, yo siempre he sido del PP», subrayaba otro hombre.

Sea como fuere, lo cierto es que los andaluces tienen más claro qué es lo que no quieren que lo que sí quieren. Y es que los 37 años de corrupción socialista han hecho mucho daño a los andaluces… y al PSOE.